Около 70 тысяч человек остались без водоснабжения в Туапсинском районе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«В результате повреждения водовода диаметром 1 тыс. мм в четырёх населенных пунктах нарушено водоснабжение более 68 тыс. человек», — сказал он.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о недопустимости роста цен на питьевую воду из-за проблем с водоснабжением в регионе в связи с непогодой.
Подробнее о ситуации в регионе — в материале RT.