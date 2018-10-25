Около 70 тысяч человек остались без водоснабжения в Туапсинском районе

Почти 70 тысяч человек лишились водоснабжения в четырёх населённых пунктах Туапсинского района Краснодарского края из-за непогоды.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В результате повреждения водовода диаметром 1 тыс. мм в четырёх населенных пунктах нарушено водоснабжение более 68 тыс. человек», — сказал он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о недопустимости роста цен на питьевую воду из-за проблем с водоснабжением в регионе в связи с непогодой.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале RT.