«Видео изучено»: МВД возбудило дело после публикации в сети кадров жестокого избиения челябинца

ГУ МВД России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту нападения на 25-летнего жителя области Захара Крапивина. Поводом для расследования стало видео жестокого избиения молодого человека группой вооружённых людей в масках. На записи нападавшие поясняют, что он заслужил наказание, так как, будучи наркокурьером, якобы воровал товар у своих «работодателей». Полиция разыскала и опросила пострадавшего, однако тот, по сведениям RT, отказался давать показания.

После публикации RT, посвящённой распространившемуся в сети видео с избиением жителя Челябинской области, региональное отделение МВД провело проверку и возбудило уголовное дело. Об этом RT заявила начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк.

«Сотрудниками полиции изучено видео. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен потерпевший, а также место совершения противоправного деяния, а именно — Троицкий район Челябинской области, — заявила Штерк. — В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). В соответствии с действующим законодательством виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет».

Как уточнили в управлении МВД по Челябинской области, в настоящий момент полиция разыскивает людей в масках, которые избивали потерпевшего Захара Крапивина.

«Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех участников, зафиксированных на видеозаписи», — уточнила Ольга Штерк.

Сам Крапивин, по сведениям RT, отказался давать показания и не стал помогать следствию устанавливать личности преступников. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Он ушёл в отказ и ничего не говорит», — рассказал собеседник RT.

Знакомые Крапивина, попросившие не называть их имена, подтвердили RT, что мужчина, чудом оправившись после избиения, остался в родном Троицке и не изменил образа жизни.

«Он решил, что если не жаловаться в полицию и не сотрудничать со следователями, то всё будет как прежде», — пояснил собеседник RT.

«Доказывать вину будет сложнее»

Отказ Крапивина от сотрудничества со следствием затруднит работу, но довести дело до суда всё-таки возможно.

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«Государство обязано защищать граждан — независимо от их поведения и морального облика, — говорит бывший следователь и адвокат Владимир Жеребенков. — Да, доказывать вину будет сложнее, поскольку не будет прямых показаний потерпевшего, труднее будет установить мотивы и так далее. Но доказать всё же можно».

По словам Жеребенкова, следствие может и без помощи Крапивина получить все необходимые доказательства, используя криминалистические и медицинские экспертизы.

«Сюда входят медицинские документы с локализацией травм и способом, которым их нанесли, соответствующие криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, которые подтвердят, что он не сам упал и расшибся, — говорит юрист. — Кроме того, есть видеозапись, которая поможет установить роли участников, а также биллинг телефонных разговоров», — добавил он.

Публичная расплата

Видео с избиением молодого человека появилось в сети 11 октября. Ролик за считаные часы набрал свыше 250 тыс. просмотров, а его обсуждение с 3 тыс. комментариев переросло в настоящую дискуссию.

Начинается ролик с кадров, на которых четверо мужчин в масках, вооружённые пистолетом, заставляют юношу представиться, а затем начинают жестоко избивать его. Они ломают жертве пальцы на руках, бьют по ногам.

Когда молодой человек, не выдержав пыток, теряет сознание, один из мучителей встаёт ему на голову и отчитывается перед неназванным заказчиком о проделанной «работе».

Нападавшие утверждают, что юноша, будучи наркокурьером, якобы оставлял часть товара себе. Это и стало поводом для расправы.

RT разыскал героя видео. По словам знакомых, в сентябре Крапивин попал в больницу в тяжёлом состоянии. В настоящий момент жизнь молодого человека вне опасности, однако, по некоторым данным, он остался инвалидом.

Изначально история не получила огласки, так как сам Крапивин, со слов родственников, боится подавать заявление в полицию. В беседе с RT на условиях анонимности (близкие просили не называть их имён) они объяснили, что у Крапивина есть несовершеннолетние братья и сёстры, которые могут стать объектом мести заказчиков этого преступления.