В Великом Новгороде задержали подозреваемого в убийстве 14-летней давности
- РИА Новости
Преступление было совершено в мае 2004 года. На территории одного из детсадов обнаружили тело 27-летнего мужчины. Предварительно установлено, что причиной убийства стал конфликт на почве личных неприязненных отношений.
«По ходатайству следствия в отношении обвиняемого Новгородским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится на сайте областного УМВД.
Расследование продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали подозреваемого в убийстве ребёнка в Свердловской области.