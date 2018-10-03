В Великом Новгороде задержали подозреваемого в убийстве 14-летней давности

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В Великом Новгороде задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 14-летней давности. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу УМВД России по области.
В Великом Новгороде задержали подозреваемого в убийстве 14-летней давности
  • РИА Новости

Преступление было совершено в мае 2004 года. На территории одного из детсадов обнаружили тело 27-летнего мужчины. Предварительно установлено, что причиной убийства стал конфликт на почве личных неприязненных отношений.

«По ходатайству следствия в отношении обвиняемого Новгородским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится на сайте областного УМВД.

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали подозреваемого в убийстве ребёнка в Свердловской области.

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