В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве ребёнка в Свердловской области
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«Действительно, он в полиции Советского района. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Пока неизвестно, как и когда мужчину передадут в Свердловскую область.
Он также подозревается в двух эпизодах разбоя в Челябинске.
Ранее сообщалось, что по факту убийства ребёнка в Каменске-Уральском завели уголовное дело.
Также Newinform сообщал, что в Карелии задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.