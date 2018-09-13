В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве ребёнка в Свердловской области

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В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в Свердловской области, сообщает URA.RU.
В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве ребёнка в Свердловской области
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«Действительно, он в полиции Советского района. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Пока неизвестно, как и когда мужчину передадут в Свердловскую область.

Он также подозревается в двух эпизодах разбоя в Челябинске.

Ранее сообщалось, что по факту убийства ребёнка в Каменске-Уральском завели уголовное дело.

Также Newinform сообщал, что в Карелии задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.

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