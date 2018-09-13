В Карелии задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

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В Карелии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, передаёт Newinform.
В Карелии задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
  • РИА Новости

Об этом заявили в региональном СУ СК России.

По имеющимся данным, девочка пропала по пути в школу в посёлке Рабочеостровск. Её тело нашли рядом с учебным заведением в лесу с признаками насильственной смерти.

Подозреваемый — 60-летний пенсионер. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели дело по факту убийства 10-летней девочки.

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