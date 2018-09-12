В Свердловской области завели дело по факту убийства 10-летней девочки

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В Каменске-Уральском завели уголовное дело по факту убийства 10-летней девочки, сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника СУ СК России по Свердловской области Александра Шульгу.
В Свердловской области завели дело по факту убийства 10-летней девочки
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«На место происшествия выехали сотрудники СО города Каменска-Уральского и областного управления», — сказал он.

В свою очередь, начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых заявил, что в настоящее время сотрудники угрозыска городского ОВД совместно с коллегами из убойного отдела областного полицейского главка проводят широкий комплекс мероприятий для установления личности и задержания злоумышленника.

«Эта работа находится на контроле лично у начальника ГУ МВД области Михаила Бородина», — добавил он.

Ранее Nation News сообщал, что в Камчатском крае завершили расследование гибели ребёнка в цистерне.

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