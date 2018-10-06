В Коми задержали подозреваемых в убийстве мужчины и его внуков
- РИА Новости
«Правоохранительными органами в посёлке Кожва задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления — ранее неоднократно судимые 38-летний сожитель матери погибших детей и его 37-летний приятель», — говорится в сообщении СУ СК России по республике.
Тела мужчины и его внуков с признаками насильственной смерти были обнаружены утром 4 октября в частном доме посёлке Кожва Печорского района.
Возбуждено уголовное дело по факту тройного убийства.
Ранее в Ленинградской области задержаны двое подозреваемых в жестоком убийстве и каннибализме.