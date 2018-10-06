В Коми задержали подозреваемых в убийстве мужчины и его внуков

Правоохранительные органы в Республике Коми задержали двух подозреваемых в убийстве местного жителя и его 14-летнего внука и 12-летней внучки.

«Правоохранительными органами в посёлке Кожва задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления — ранее неоднократно судимые 38-летний сожитель матери погибших детей и его 37-летний приятель», — говорится в сообщении СУ СК России по республике.

Тела мужчины и его внуков с признаками насильственной смерти были обнаружены утром 4 октября в частном доме посёлке Кожва Печорского района.

Возбуждено уголовное дело по факту тройного убийства.

Ранее в Ленинградской области задержаны двое подозреваемых в жестоком убийстве и каннибализме.