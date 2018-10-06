В Коми задержали подозреваемых в убийстве мужчины и его внуков

Короткая ссылка
Правоохранительные органы в Республике Коми задержали двух подозреваемых в убийстве местного жителя и его 14-летнего внука и 12-летней внучки.
В Коми задержали подозреваемых в убийстве мужчины и его внуков
  • РИА Новости

«Правоохранительными органами в посёлке Кожва задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления — ранее неоднократно судимые 38-летний сожитель матери погибших детей и его 37-летний приятель», — говорится в сообщении СУ СК России по республике.

Тела мужчины и его внуков с признаками насильственной смерти были обнаружены утром 4 октября в частном доме посёлке Кожва Печорского района.

Возбуждено уголовное дело по факту тройного убийства.

Ранее в Ленинградской области задержаны двое подозреваемых в жестоком убийстве и каннибализме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить