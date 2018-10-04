В Ленинградской области задержаны двое подозреваемых в каннибализме

В посёлке Новинка Ленинградской области задержаны 22-летний молодой человек и 12-летняя девочка по подозрению в совершении жестокого убийства. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

«По версии следствия, в период времени с 2 на 3 октября 2018 года между 21-летним хозяином квартиры и его гостями произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс несколько ударов ножом в область шеи и тела потерпевшего, после чего отчленил некоторые части тела погибшего мужчины», — говорится в тексте.

В настоящее время сотрудники следственных органов проверяют информацию о возможном употреблении задержанными в пищу фрагментов тела убитого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В сентябре 2017 года сообщалось, что в Краснодаре следователи обнаружили разделанные «кустарным способом» человеческие останки в квартире у подозреваемой в каннибализме семьи.