Публичная расплата: полиция Челябинской области изучает появившееся в сети видео «избиения наркокурьера»

В сети появилось видео с избиением молодого мужчины группой вооружённых людей в масках. Каратели поясняют, что он заслужил наказание, так как воровал у своих «работодателей» — якобы он работал наркокурьером. Как выяснил RT, пострадавший — Захар Крапивин, житель города Троицка Челябинской области. Мужчине удалось выжить, однако следствие по делу так и не началось. RT пообщался с родственниками Крапивина и передал информацию в областное МВД. Полицейские начали проверку.

Видео с избиением молодого человека появилось в сети 11 октября. Ролик за считаные часы набрал свыше 250 тыс. просмотров, а дискуссия под ним переросла в бурное обсуждение на 3000 комментариев.

Начинается ролик с кадров, на которых четверо мужчин в масках, вооружённые пистолетом, заставляют юношу представиться, а затем начинают жестоко избивать его. Каратели ломают жертве пальцы на руках, бьют по ногам.

Когда молодой человек не выдерживает пыток и теряет сознание, один из мучителей встаёт ему на голову и отчитывается перед неназванным заказчиком о проделанной «работе»: по его словам, поводом для расправы стало то, что юноша воровал у своих «работодателей» — якобы он был кладменом (человеком, который делает закладки с наркотиками) и оставлял часть товара себе.

Судя по репликам мучителей, они не предполагали, что мужчина после полученных травм сможет выжить.

vk.com

© Захар Крапивин

Преступление без наказания

Между тем пользователи нашли страницу во «ВКонтакте», которую вёл человек, очень похожий на потерпевшего. Владельцем аккаунта оказался житель города Троицка Челябинской области Захар Крапивин. Парень, представлявшийся по требованию бандитов на видео, также говорит, что его фамилия Крапивин, однако называет другое имя — Михаил.

RT связался с друзьями и родственниками человека, называющего себя Захар Крапивин, и выяснил, что это действительно и есть потерпевший.

Он выжил после избиения. По словам знакомых, Крапивин попал в больницу в тяжёлом состоянии в сентябре. В настоящий момент жизнь молодого человека вне опасности, однако, по некоторым данным, он остался инвалидом.

История не получила огласки из-за того, что сам Крапивин, со слов родственников, боится подавать заявление в полицию. В беседе с RT на условиях анонимности (близкие просили не называть их имён) они объяснили, что у Крапивина есть несовершеннолетние братья и сёстры, которые могут стать объектом мести наркодельцов.

«Сам он жив, но второго избиения не переживёт, — говорит собеседник RT. — Кроме того, есть и другие родственники. Нам ещё жить в этом городе».

Сам Захар-Михаил Крапивин не ответил на вопросы RT. Однако за минувшие сутки на странице парня оставили столько записей и комментариев, что утром в пятницу он опубликовал короткий пост: «Я живой!»

«Всё схвачено»

В истории с Крапивиным есть и ещё одна загвоздка, ведь сотрудники больницы, куда молодого человека доставили в тяжёлом состоянии, обязаны были сообщить в полицию о криминальном происхождении травм.

Однако, как сообщили RT в ГУ МВД по Челябинской области, полицейские не фиксировали подобных случаев.

Это отчасти можно объяснить тем, что потерпевший и его близкие не хотели огласки.

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Пользователи сети в обсуждении предположили, что местные наркодельцы могут иметь в городе связи, которые они использовали для недопущения расследования инцидента.

«Поэтому и не побоялись сами выкладывать видео, чтобы запугать других кладменов», — считает один из комментаторов.

RT связался с начальником отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области Ольгой Штерк и передал всю информацию, связанную с делом Крапивина. В полиции заявили, что изучат обстоятельства произошедшего.

«По опубликованным в соцсетях видеоматериалам сотрудниками полиции Челябинской области проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщила Штерк.