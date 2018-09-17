«Автомобиль обстрелян неизвестным»: под Петербургом обнаружено тело предпринимателя Шенгелии

В Ленинградской области неизвестные расстреляли бизнесмена Бадри Шенгелию. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Его тело было обнаружено в автомобиле на обочине шоссе. Предприниматель известен как фигурант громкого судебного процесса — он давал показания против экс-начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко. Благодаря показаниям Шенгелии также был осуждён лидер Тамбовской ОПГ, «теневой король» Санкт-Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин). Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 «Убийство» УК РФ.

Автомобиль Mercedes c номерами 888 заметили автомобилисты, проезжавшие по Новоприозерскому шоссе в направлению Санкт-Петербурга, в районе 249 километра. Черная иномарка с заляпанными грязью колесами и землей на капоте стояла у лесополосы. Издалека казалось, что водитель случайно съехал с дороги и теперь ждёт помощи.

Однако решившие оказать помощь обнаружили мёртвого мужчину. Кузов автомобиля был изрешечён пулями. Очевидцы вызвали полицию. Вскоре личность погибшего была установлена — им оказался 53-летний бизнесмен Бадри Шенгелия.

По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает официальный сайт ведомства.

«Автомобиль под управлением мужчины был обстрелян в районе 249 километра неизвестным из проезжавшего мимо автомобиля, — заявили в СК. — В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел и криминалистов следственного управления».

По данным местных СМИ, убийцы действовали наверняка: по «Мерседесу» и водителю был выпущено много пуль, как минимум одна из них попала бизнесмену в голову: он погиб на месте.

Ценный свидетель

Последний раз имя Барди Шенгелии громко прозвучало в связи с резонансным делом экс-начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко. Начальник УСБ был приговорён к 13 годам лишения свободы за получение взятки в размере $500 тыс от бизнесмена Олега Шейхаметова — за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, соратника криминального авторитета Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой.

Кочуйков был задержан после перестрелки на Рочдельской улице в Москве 14 декабря 2015 года, в ходе которой были убиты два человека. По версии следствия, Максименко через подчинённых узнал, что некий гражданин Шейхаметов заинтересован в прекращении уголовного преследования Кочуйкова. После чего глава УСБ вступил в сговор с другими высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета, которые за взятку смягчили обвинение Кочуйкова, в результате чего тот оказался на свободе.

Но в деле Максименко был и еще один эпизод, непосредственно связанный с Бадри Шенгелией.

У последнего произошел конфликт с полковником полиции Санкт-Петербурга Романом Полозаевым. Его подчиненные изъяли у Шенгелии часы Hublot как вещдок, но возвращать отказались.

Тогда Шенгелия обратился за помощью к Максименко: он предложил ему взятку в $50 тыс. за возбуждение дела против сотрудников полиции, чтобы их наказать.

Как следует из материалов уголовного дела, взятку следователю Шенгелия передал лично.

«Мы встретились в гостинице Park Inn, раньше она называлась «Пулковская», на нулевом этаже. Деньги вытащил из сейфа и привез в портфеле мой охранник. Портфель я положил рядом с Михаилом Ивановичем», — рассказал Шенгелия в суде.

В итоге в совокупности за два эпизода дачи взятки, включая полученную от Шенгелии, Максименко и получил срок.

Друг и враг «короля Петербурга»

Впрочем, еще до истории с Максименко Бадри Шенгелия был весьма известным и влиятельным человеком в Санкт-Петербурге. Бизнесмен стал одним из первых и самых крупных в Северной столице рейдеров: первые захваты недвижимости Шенгелия произвел еще в 1996 году, а в конце 90-х его организованная группа действовала в нескольких регионах страны.

© Кадр: видео СК РФ

Шенгелии всегда удавалось выйти сухим из воды. Так, по первому уголовному делу в отношении себя Шенгелия смог избежать наказания «по состоянию здоровья», а по второму делу — получить самое мягкое из возможных наказание благодаря активному сотрудничеству со следствием.

В результате бизнесмена приговорили всего к 2 годам и 9 месяцам колонии за рейдерский захват здания стоимостью 35 млн рублей.

Но по-настоящему громко имя Шенгелии прозвучало после того, как он дал показания на бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) — лидера Тамбовской ОПГ и так называемого «теневого короля» Санкт-Петербурга. Во многом благодаря показаниям Шенгелии Барсуков был задержан и, после многолетнего суда, приговорен в общей сложности к 23 годам лишения свободы.

В одном из своих редких интервью в 2009 году Шенгелия отрицал, что давал показания на лидера Тамбовской ОПГ для того, чтобы самому остаться на свободе, и утверждал, что «был очень злой на Кумарина» — дескать, тот сам хотел посадить Шенгелию. Однако признался, что в результате получил охрану от спецслужб как ценный свидетель.

«Мне это не мешает, я назад не оглядываюсь, — говорил Шенгелия о конвое, который его охраняет. — Наоборот, мне так спокойнее».

Однако в своей поездке под Петербургом Шенгелия, судя по всему, был без охраны и сам находился за рулем авто. Остальные подробности убийства еще предстоит выяснить следствию.