«По совокупности преступлений»: полковника СКР Максименко приговорили к 13 годам лишения свободы

Мосгорсуд вынес решение по делу бывшего начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) полковника Михаила Максименко. Он обвинялся в получении взяток в особо крупном размере от криминальных авторитетов. Сам полковник настаивал, что не совершал преступлений. Однако суд счёл его вину доказанной и приговорил к 13 годам заключения и штрафу на сумму 165 млн рублей.

Мосгорсуд огласил приговор бывшему начальнику главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Михаилу Максименко в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

«По совокупности преступлений назначить Максименко наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 165 миллионов рублей. Лишить его специального звания полковник юстиции», — цитирует РИА Новости судью Олега Музыченко.

Экс-главе УСБ СКР также запрещено на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

К рассмотрению дела Максименко по существу Мосгорсуд приступил 23 января 2018 года. Все заседания проходили в закрытом режиме. По словам адвоката Максименко, у него нет претензий к тому, как шло судебное разбирательство.

«Говоря о ходе судебного процесса, я могу заявить, что к судье у нас нет никаких претензий, — рассказал RT адвокат Максименко Андрей Гривцов. — Он провёл процесс на должном уровне, и сторонам была предоставлена возможность представить все свои доводы».

При этом Гривцов указал на многочисленные нарушения прав своего клиента в ходе предварительного следствия.

«В ходе судебного разбирательства мы неоднократно говорили о нарушении подследственности уголовного дела, а также о необоснованном засекречивании целого ряда документов во время расследования. Всё это ущемляло права моего подзащитного», — подчеркнул адвокат.

Версия следствия

Михаил Максименко был задержан в июле 2016 года вместе со своим заместителем Александром Ламоновым и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денисом Никандровым.

Они обвинялись в получении взятки в размере $500 тыс. от «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодого) за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца).

14 декабря 2015 года Кочуйков с 11 подельниками приехали в ресторан Elements на Родчельской улице и потребовали от его владелицы Жанны Ким 8 млн рублей. Она обратилась за помощью к бывшему сотруднику КГБ адвокату Эдуарду Буданцеву. Конфликт перерос в перестрелку, в которой погибли два подельника Кочуйкова — Филипп Дамаскин и Алексей Китаев, а также были ранены еще девять человек.

Первоначально СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия). Эдуарда Буданцева, у которого при себе был не травматический, а боевой пистолет — наградная 17-зарядная Beretta, заключили под домашний арест.

Однако спустя некоторое время было возбуждено дело по статье 163 УК РФ (вымогательство) в отношении соратников Шакро. Сам Захарий Калашов был задержан 12 июля 2016 года. 29 марта 2018 года он был приговорён к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

Также по теме Гособвинитель запросил для полковника Максименко 15 лет колонии Государственное обвинение попросило суд приговорить руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила...

Между тем, по версии следствия, Калашов незадолго до своего ареста просил сотрудников СК за $500 тыс. освободить Кочуйкова.

Однако, как отмечает РИА Новости, в ходе расследования следователи ФСБ установили, что Максименко и его коллеги получили взятку не от Калашова, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. С такой формулировкой дело против Максименко было выделено в отдельное производство и направлено в суд.

Максименко также обвиняется в получении взятки в размере $50 тыс. от предпринимателя Бадри Шенгелия. По версии следствия, полковник должен был организовать незаконное уголовное преследование в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а затем «выйти на руководителя ГСУСК по Санкт-Петербургу генерала Александра Клауса», отмечает РИА Новости.

По версии обвинения, Шенгелия давал взятку, чтобы добиться возбуждения уголовного дела по факту кражи у него часов Hublot. Его показания свидетельствуют, что он передал взятку после того, как получил от Максименко постановление о возбуждении уголовного дела в отношении оперативников.

Обвинительное заключение в отношении экс-главы УСБ СКР было утверждено Генпрокуратурой 26 декабря 2017 года. В нём Максименко обвинялся в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Прокурор просил для осужденного 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 165 млн руб.

По словам прокурора Бориса Локтионова, приговор справедливый. Однако адвокаты Максименко намерены его оспорить.