Мосгорсуд приговорил главу УСБ СК России Максименко к 13 годам колонии по делу о взятках

Мосгорсуд приговорил руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко к 13 годам колонии по делу о взятках.

Отмечается, что ему назначили штраф в размере 165 млн рублей, а также лишили его звания полковника юстиции.

Кроме того, Максименко в течение трёх лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что гособвинение запросило для Максименко 15 лет колонии строгого режима.

Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и экс-заместитель главы ГСУ СК по Москве Денис Никандров были арестованы по обвинению в получении от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) €500 тыс. за освобождение криминального авторитета Итальянца.

29 марта Захария Калашова приговорили к почти 10 годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве.