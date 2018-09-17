Предприниматель Бадри Шенгелия убит в Ленинградской области

Предприниматель Бадри Шенгелия убит во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«В лесополосе... обнаружен автомобиль марки «Мерседес», в котором находилось тело водителя с явными признаками насильственной смерти в виде многочисленных огнестрельных ранений. По предварительным данным, погибшим является 53-летний Бадри Шенгелия», — говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

Бадри Шенгелия в конце 2000-х годов давал показания в ходе расследования уголовного дела в отношении Владимира Барсукова (Кумарина), лидера тамбовского преступного сообщества. Кроме этого, он был фигурантом дела о взяточничестве.

В январе в Оренбурге было совершено жестокое убийство: неизвестные зарезали 35-летнего бизнесмена Дениса Чернова и его семилетнего сына. После расправы преступники пытались сжечь внедорожник с телами жертв. Следствие не исключает, что убийство могло быть связано с предпринимательской деятельностью мужчины.

Как сообщало RIA56, подозреваемым в убийстве предпринимателя и его сына грозит пожизненный срок.