В Оренбурге в машине найдены тела бизнесмена и его маленького сына с ножевыми ранениями

В Оренбурге в автомобиле нашли тела бизнесмена и его маленького сына с ножевыми ранениями.

Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

«Около 9 часов 17 января 2018 года во дворе жилых домов 96 и 98 по улице Карагандинской города Оренбурга в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 обнаружены трупы 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына с множественными ножевыми ранениями», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.