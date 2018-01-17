В Оренбурге в машине найдены тела бизнесмена и его маленького сына с ножевыми ранениями

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В Оренбурге в автомобиле нашли тела бизнесмена и его маленького сына с ножевыми ранениями.

Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

«Около 9 часов 17 января 2018 года во дворе жилых домов 96 и 98 по улице Карагандинской города Оренбурга в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 обнаружены трупы 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына с множественными ножевыми ранениями», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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