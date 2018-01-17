«У него не было конфликтов»: в Оренбурге ищут убийц предпринимателя и его семилетнего сына

В Оренбурге совершено жестокое убийство: неизвестные зарезали 35-летнего бизнесмена Дениса Чернова и его семилетнего сына. После расправы преступники пытались сжечь внедорожник с телами жертв. Следствие не исключает, что убийство могло быть связано с предпринимательской деятельностью мужчины. Однако, по словам родственников семьи Черновых и бывших партнёров бизнесмена, конфликтов по работе у убитого не было. У Чернова остались жена и маленькая дочь.

В Оренбурге неизвестные жестоко расправились с 35-летним бизнесменом Денисом Черновым и его семилетним сыном.

На мужчину и ребёнка напали ранним утром 17 января на тихой улице на окраине Оренбурга. По данным правоохранителей, Чернов вёз мальчика в школу. Только отъехав от дома, мужчина остановился, чтобы выбросить мусор. В этот момент преступники атаковали его, нанеся около двадцати ударов ножом. После этого они аналогичным образом расправились с мальчиком, который находился в салоне автомобиля. Когда к месту нападения прибыла карета скорой, ребёнок был ещё жив, однако врачам не удалось спасти мальчика.

По данным СМИ, после расправы над бизнесменом и его сыном преступники попытались поджечь автомобиль, однако сделать это им не удалось. На снимках с места происшествия, которые оказались в распоряжении RT, заметно, что обгорела только одна дверь внедорожника Toyota Land Cruiser. Кузов машины сильно испачкан кровью.

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Примечательно, что преступление было совершено в нескольких сотнях метров от отдела полиции №2 города Оренбурга. Однако место, где всё произошло, хорошо укрыто от посторонних глаз. Этот участок Карагандинской улицы с трёх сторон закрыт панельными пятиэтажками, а со стороны Луговой — гаражами и деревьями.

На углу соседнего жилого дома находятся аптека и супермаркет. Сотрудники аптеки приехали на работу, когда на месте происшествия уже работала полиция. В магазине рассказали RT, что никто из сотрудников также не видел момент расправы.

Оценщик и кредитор

Как выяснил RT, Денис Чернов вместе со своей супругой Натальей переехал в Оренбург из села Уранбаш несколько лет назад. У семейной пары было двое детей.

В сельской администрации Уранбаша RT рассказали, что молодые люди поженились сразу после школы и уехали жить и работать в Оренбург. «Они к родителям сюда приезжали, поэтому мы регулярно их видели. У них было двое детей, теперь осталась только девочка. Денис был очень порядочным, так что мы все в шоке. Никто не понимает, за что его могли убить», — говорит собеседник.

Погибший сын Чернова учился в первом классе школы № 32 Оренбурга. В администрации учебного учреждения комментировать гибель ученика RT отказались.

В Оренбурге Денис Чернов успешно занимался бизнесом, связанным с оценкой автомобилей, автотехнической и товароведческой экспертизой.

Однако до этого мужчина преуспел в совершенно другом бизнесе, связанном с выдачей микрозаймов.

По данным базы «Контур. Фокус», Чернов до 2015 года он владел двумя фирмами: ООО «Монолит Финанс» и ООО «Компаньон Финанс».

«Денис был учредителем этих предприятий, — рассказывает RT Руслан Тетяев, возглавлявший обе фирмы. — Мы занимались выдачей микрокредитов, но потом были внесены изменения в законодательство. Для работы нужна была лицензия, поэтому мы свернули свою деятельность».

По словам Тетеява, после закрытия предприятий он с Черновым фактически не общался. «Я был наёмным работником, после того как фирмы закрылись я с ним не общался. Слышал, что он работает вроде судебным экспертом, — поясняет Руслан. — Даже поверить не могу, что с Денисом могло произойти что-то подобное. Он же был очень спокойным человеком».

Родственники супруги предпринимателя не слышали, чтобы у Чернова были какие-то проблемы по работе. «Не слышал, чтобы у Дениса какие-то конфликты были из-за бизнеса. Никаких версий, почему на них напали, абсолютно нет», — рассказал RT родственник Черновой Вячеслав Иванов.

Тем временем оренбургские правоохранители работают в усиленном режиме и пытаются задержать убийц по горячим следам. Местные СМИ пишут, что силовики ищут чёрную «Ладу-Приору», на которой могли скрыться убийцы. Жители пятиэтажки, у которой было совершено убийство, видели, как из внедорожника Чернова вышел мужчина, сел в «Приору» и уехал, после чего Toyota загорелась.

В связи с резонансом и общественной значимостью уголовное дело передано в следственное управления СК РФ по Оренбургской области. Правоохранительные органы ищут свидетелей расправы и просят очевидцев откликнуться.

Следователи рассматривают несколько версий убийства предпринимателя и его сына. Одна из них — профессиональная деятельность бизнесмена. Следствие предполагает, что поскольку Чернов занимался независимыми автоэкспертизами, он мог перейти дорогу криминальным структурам, специализирующимся на мошенничестве со страховками. Кроме того, по словам представителя регионального следственного управления СК, убийство могло произойти из-за личных неприязненных отношений.