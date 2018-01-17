Источник рассказал об обстоятельствах убийства бизнесмена и его сына в Оренбурге

Убийство бизнесмена и его маленького сына в Оренбурге произошло рано утром, когда он собирался отвезти ребёнка в школу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах области.

«Предположительно, нападение произошло рано утром, когда бизнесмен вышел с ребёнком, чтобы отвезти его в школу. Известно, что мальчик учился в первом классе», — заявил источник.

17 января в Оренбурге в автомобиле были обнаружены тела предпринимателя и его маленького сына с ножевыми ранениями.

Расследование убийства в Оренбурге передано отделу по особо важным делам.

В июне 2017 года телеканал «360» передавал, что в Москве вооружённые люди напали на предпринимателя.