Источник рассказал об обстоятельствах убийства бизнесмена и его сына в Оренбурге

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Убийство бизнесмена и его маленького сына в Оренбурге произошло рано утром, когда он собирался отвезти ребёнка в школу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах области.

«Предположительно, нападение произошло рано утром, когда бизнесмен вышел с ребёнком, чтобы отвезти его в школу. Известно, что мальчик учился в первом классе», — заявил источник.

17 января в Оренбурге в автомобиле были обнаружены тела предпринимателя и его маленького сына с ножевыми ранениями.

Расследование убийства в Оренбурге передано отделу по особо важным делам. 

В июне 2017 года телеканал «360» передавал, что в Москве вооружённые люди напали на предпринимателя.

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