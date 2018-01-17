Расследование убийства бизнесмена и его сына в Оренбурге передано отделу по особо важным делам

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Расследованием убийства бизнесмена и его маленького сына в Оренбурге займётся отдел по особо важным делам. Об этом заявила старший помощник руководителя СУ СК по Оренбургской области по взаимодействию со СМИ Анжелика Линькова.

«В связи с резонансом и общественной значимостью уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел», — цитирует Линькову kp.ru.

Она отметила, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

По информации издания, погибший мужчина владел бизнесом в сфере автотехнической экспертизы.

Ранее в Оренбурге в машине были найдены тела бизнесмена и его маленького сына с ножевыми ранениями.

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Общество Происшествия
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