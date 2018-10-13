Всеобщий выходной: в Госдуме предлагают сделать День учителя общенациональным праздником
- РИА Новости
День учителя предлагается сделать общенациональным праздником — таким же, как Праздник весны и труда или, например, День народного единства. Если такое изменение внесут в статью 112 Трудового кодекса, то 5 октября станет официальным выходным для всех россиян.
Соответствующий законопроект подготовил член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. 12 октября документ был вынесен на рассмотрение экспертного совета «Единой России», после чего его представят в нижней палате парламента.
По словам депутата, его инициатива призвана продемонстрировать особую государственную и общественную значимость работы учителей. Кроме того, данный законопроект предоставит преподавателям социальную поддержку и поднимет их престиж в российском обществе.
«Учителя — это широкая категория граждан, которая отвечает за социальное становление человека. Эти люди зажигают свет знаний в нашей жизни. Мы все помним нашу первую учительницу, своих педагогов. Если мы стремимся к образованности нации, то было бы правильно выделить эту категорию людей таким образом, дать им больше уважения, показать обществу, насколько важна их деятельность», — объясняет Вострецов.
Депутат считает, что необходимо расширить категорию граждан, которые могли бы рассматривать этот день как свой праздник. По его словам, помимо учителей школ, это должны быть и другие работники сферы образования: преподаватели дошкольных групп, средних профессиональных и высших учебных заведений.
Поднять престиж профессии
В 1994 году ЮНЕСКО установила дату празднования Всемирного дня учителя — 5 октября. День учителя в России с 1994 года также стали отмечать 5 октября. Ранее этот праздник приходился на первое воскресенье того же месяца.
- Reuters
По данным Федеральной службы государственной статистики, которые Вострецов приводит в пояснительной записке к проекту, сегодня в российских организациях, осуществляющих подготовку по программам начального, основного и среднего общего образования, работают 1,074 млн учителей.
В Центре социологических исследований Минобрнауки идею Вострецова поддержали. Заместитель директора по научной работе Александр Арефьев полагает, что принятие этого законопроекта может повысить статус учителей в нашей стране.
«Это правильное решение, которое прежде всего должно поднять престиж профессии, а также повысить уважение к труду учителей, потому что сейчас это не самая благополучная категория с материальной точки зрения», — сказал он.
Более того, Арефьев считает, что одним из последствий перевода этого праздника из профессионального в общенациональный может стать популяризация профессии учителя, благодаря чему всё больше молодых людей захотят получить её в вузе.
«В прошлом году среди тех, кто поступал на бюджетные места, самыми популярными специальностями были экономика и управление, политология, журналистика, а вот педагогика оказалась лишь примерно на шестом месте. То есть сегодня это далеко не лидирующая профессия в профориентации абитуриентов», — объясняет Арефьев сложившуюся ситуацию.
- РИА Новости
Однако с такой точкой зрения многие не согласны. Так, директор московской школы №548 Ефим Рачевский в разговоре с RT предположил, что введению дополнительного нерабочего дня обрадуются прежде всего родители школьников. По его мнению, в День учителя в российских школах традиционно устраивают праздники, проводят концерты и спектакли. Этого, уверен Рачевский, достаточно, и он бы не стал делать этот день всеобщим выходным.
«Во всех школах Москвы в этот день вместо учителей преподают ученики, они тщательно готовятся к уроку. Например, девятиклассник ведёт занятия у пятиклассников, он погружается в преподавательскую ментальность, что очень важно для того, чтобы ребята понимали, как работается учителю», — объяснил он.
Не работа, а миссия
В родительском сообществе также полагают, что не стоит делать профессиональный праздник учителей общероссийским выходным. По словам председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, это вызовет непонимание представителей других общественно значимых профессий.
«Учитель — это не просто работа, а миссия. Он формирует личность ребёнка, и от него зависит будущее страны. Но если День учителя сделать официальным выходным, то того же будут ожидать и представители других не менее важных профессий, например врачи, строители, инженеры», — считает она.
Общественный деятель также отметила, что дополнительный праздник не лучшим образом скажется на производстве в стране.
«Сейчас наша экономика находится не в том состоянии, чтобы увеличивать количество выходных, которые существенно бьют по бизнесу и производству», — заметила Волынец.
Абсорбирующий инструмент
Между тем вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин уверен, что дополнительный выходной не создаст существенной нагрузки на экономику.
«В мире и в России идёт автоматизация производств и сфер услуг. На рынке всё больше избыточной рабочей силы, поэтому увеличение количества выходных дней является инструментом абсорбирующим», — объясняет он.
При этом, подчеркнул Шеин, россияне, конечно, обрадуются новому праздничному дню.
«Любой человек воспринимает оплачиваемый выходной позитивно. Это нормальная и правильная реакция», — заключил эксперт.