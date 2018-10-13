Всеобщий выходной: в Госдуме предлагают сделать День учителя общенациональным праздником

День учителя, который в России отмечают 5 октября, может стать официальным выходным. Соответствующий законопроект, с которым ознакомился RT, подготовил представитель «Единой России» Сергей Вострецов, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В ближайшее время документ будет внесён в нижнюю палату парламента. По словам депутата, профессиональный праздник учителей должен стать всеобщим. Таким образом повысится общественная значимость преподавательского труда, отмечает Вострецов.

День учителя предлагается сделать общенациональным праздником — таким же, как Праздник весны и труда или, например, День народного единства. Если такое изменение внесут в статью 112 Трудового кодекса, то 5 октября станет официальным выходным для всех россиян.

Соответствующий законопроект подготовил член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. 12 октября документ был вынесен на рассмотрение экспертного совета «Единой России», после чего его представят в нижней палате парламента.

По словам депутата, его инициатива призвана продемонстрировать особую государственную и общественную значимость работы учителей. Кроме того, данный законопроект предоставит преподавателям социальную поддержку и поднимет их престиж в российском обществе.

«Учителя — это широкая категория граждан, которая отвечает за социальное становление человека. Эти люди зажигают свет знаний в нашей жизни. Мы все помним нашу первую учительницу, своих педагогов. Если мы стремимся к образованности нации, то было бы правильно выделить эту категорию людей таким образом, дать им больше уважения, показать обществу, насколько важна их деятельность», — объясняет Вострецов.

Депутат считает, что необходимо расширить категорию граждан, которые могли бы рассматривать этот день как свой праздник. По его словам, помимо учителей школ, это должны быть и другие работники сферы образования: преподаватели дошкольных групп, средних профессиональных и высших учебных заведений.

Поднять престиж профессии

В 1994 году ЮНЕСКО установила дату празднования Всемирного дня учителя — 5 октября. День учителя в России с 1994 года также стали отмечать 5 октября. Ранее этот праздник приходился на первое воскресенье того же месяца.

Reuters

По данным Федеральной службы государственной статистики, которые Вострецов приводит в пояснительной записке к проекту, сегодня в российских организациях, осуществляющих подготовку по программам начального, основного и среднего общего образования, работают 1,074 млн учителей.

В Центре социологических исследований Минобрнауки идею Вострецова поддержали. Заместитель директора по научной работе Александр Арефьев полагает, что принятие этого законопроекта может повысить статус учителей в нашей стране.

«Это правильное решение, которое прежде всего должно поднять престиж профессии, а также повысить уважение к труду учителей, потому что сейчас это не самая благополучная категория с материальной точки зрения», — сказал он.

Более того, Арефьев считает, что одним из последствий перевода этого праздника из профессионального в общенациональный может стать популяризация профессии учителя, благодаря чему всё больше молодых людей захотят получить её в вузе.

«В прошлом году среди тех, кто поступал на бюджетные места, самыми популярными специальностями были экономика и управление, политология, журналистика, а вот педагогика оказалась лишь примерно на шестом месте. То есть сегодня это далеко не лидирующая профессия в профориентации абитуриентов», — объясняет Арефьев сложившуюся ситуацию.

РИА Новости

Однако с такой точкой зрения многие не согласны. Так, директор московской школы №548 Ефим Рачевский в разговоре с RT предположил, что введению дополнительного нерабочего дня обрадуются прежде всего родители школьников. По его мнению, в День учителя в российских школах традиционно устраивают праздники, проводят концерты и спектакли. Этого, уверен Рачевский, достаточно, и он бы не стал делать этот день всеобщим выходным.

«Во всех школах Москвы в этот день вместо учителей преподают ученики, они тщательно готовятся к уроку. Например, девятиклассник ведёт занятия у пятиклассников, он погружается в преподавательскую ментальность, что очень важно для того, чтобы ребята понимали, как работается учителю», — объяснил он.

Не работа, а миссия

В родительском сообществе также полагают, что не стоит делать профессиональный праздник учителей общероссийским выходным. По словам председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, это вызовет непонимание представителей других общественно значимых профессий.

Также по теме Тест RT ко Дню учителя 5 октября отмечается Всемирный день учителя. Он был учреждён по инициативе ЮНЕСКО в 1994 году по случаю годовщины принятия первого в...

«Учитель — это не просто работа, а миссия. Он формирует личность ребёнка, и от него зависит будущее страны. Но если День учителя сделать официальным выходным, то того же будут ожидать и представители других не менее важных профессий, например врачи, строители, инженеры», — считает она.

Общественный деятель также отметила, что дополнительный праздник не лучшим образом скажется на производстве в стране.

«Сейчас наша экономика находится не в том состоянии, чтобы увеличивать количество выходных, которые существенно бьют по бизнесу и производству», — заметила Волынец.

Абсорбирующий инструмент

Между тем вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин уверен, что дополнительный выходной не создаст существенной нагрузки на экономику.

«В мире и в России идёт автоматизация производств и сфер услуг. На рынке всё больше избыточной рабочей силы, поэтому увеличение количества выходных дней является инструментом абсорбирующим», — объясняет он.

При этом, подчеркнул Шеин, россияне, конечно, обрадуются новому праздничному дню.

«Любой человек воспринимает оплачиваемый выходной позитивно. Это нормальная и правильная реакция», — заключил эксперт.