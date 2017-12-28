Опрос: более 40% российских школьников чувствуют себя одинокими

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в ноябре 2017 года провёл опрос среди школьников из 81 региона России. Согласно данным исследования, 42% детей признались, что чувствуют себя одинокими.

По результатам опроса, 26% респондентов хотели бы общаться с успешными и интересными людьми, которых бы пригласила школа, 15% опрошенных детей сообщили, что им не хватает общения со взрослыми, с которыми можно было бы обсудить свои проблемы, 19% пожаловались на недостаток уважительного и объективного отношения со стороны учителей и сверстников.

Почти половина опрошенных признались, что используют соцсети более девяти раз в день. Для переписки с друзьями это делают 86% опрошенных, чтения постов и просмотра новостной ленты — 77%, прослушивания музыки — 73%, размещения фотографий — 29%.

Проблемы социализации подростков, как показал опрос, выражаются и в том, что 39% школьников используют анонимный профиль в соцсетях. Для большинства из них это возможность скрыть личную информацию от посторонних (32%), общаться с ограниченным кругом людей (15%), делиться информацией, которую не одобряет ближайшее окружение (15%) и переписываться с незнакомыми людьми (10%).

Член Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина полагает, что в замаскированном профиле дети чувствуют себя свободнее, но это не решает их личные проблемы.

«Неумение общаться со взрослыми и сверстниками, отсутствие реальных друзей при активном посещении соцсетей могут сформировать личность, не приспособленную к реальной жизни. Поэтому школа может, не вторгаясь в личную жизнь ребёнка, участвовать в создании условий для его успешной социализации», — отметила она.

По её словам, речь идёт «об учебном и личном взаимодействии, в том числе с учителем и психологом, а также продуктивном взаимодействии в рамках проектной, профориентационной, волонтёрской работы и трудового воспитания».

Опрос показал, что 31% подростков уже участвовал в школьном самоуправлении, а 18% — в молодёжном парламенте или совете. При этом ещё 17% хотели бы принять участие в подобной работе, но школа такой возможности не предоставляет.

Ранее проведённый опрос показал, что 92% школьников России заявили о желании работать или стажироваться.

ФБА «Экономика сегодня» передавало, что учёные рассказали о позитивном влиянии социальных сетей на человеческую память.