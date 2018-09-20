В Госдуме назвали разумным утверждённый перенос выходных в 2019 году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов прокомментировал RT утверждённый перенос выходных дней в 2019 году.

Предусматривается, что суббота и воскресенье 5 и 6 января переносятся на четверг и пятницу 2 и 3 мая.

«Наша страна уже привыкла к длинным выходным в новогодние и майские праздники — это традиционно. Другой вопрос, что, может быть, не совсем комфортно иногда бывает работодателям, но для этого есть всегда возможность работодателям и работникам договориться, потому что по Трудовому кодексу у нас выходные дни, если работник выходит, оплачиваются в двойном размере», — отметил он.

При этом депутат добавил, что поддерживает решение о переносе январских выходных на май.

«Считаю, что это абсолютно верное решение, поскольку не пропадать же было этим двум выходным, которые попадали на субботу и воскресенье. В большинстве регионов России в мае уже довольно тепло, люди стараются выехать на дачу, открыть сезон, чтобы потом каждые выходные приезжать туда и уже с удовольствием отдыхать. Поэтому считаю, что решение очень разумное, и большинство граждан его встретят, мне кажется, с радостью», — заключил парламентарий.

Ранее российская трёхсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений, которую возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, одобрила перенос выходных дней в 2019 году.