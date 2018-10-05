Тест RT ко Дню учителя

5 октября отмечается Всемирный день учителя. Он был учреждён по инициативе ЮНЕСКО в 1994 году по случаю годовщины принятия первого в истории международного документа, который определял статус и положение школьных педагогов. В этот же день отмечают свой праздник учителя не менее чем в ста странах, включая Россию. Попробуйте ответить на несколько вопросов о школах и преподавателях в разных странах мира.

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