Тест RT ко Дню учителя

Короткая ссылка
Татьяна Худякова
5 октября отмечается Всемирный день учителя. Он был учреждён по инициативе ЮНЕСКО в 1994 году по случаю годовщины принятия первого в истории международного документа, который определял статус и положение школьных педагогов. В этот же день отмечают свой праздник учителя не менее чем в ста странах, включая Россию. Попробуйте ответить на несколько вопросов о школах и преподавателях в разных странах мира.
Тест RT ко Дню учителя
  • Gettyimages.ru
  • © dra_schwartz

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить