Учителем года стал педагог из Чечни
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Динаев преподаёт обществознание и право.
Премию учителю в ходе церемонии награждения, которая проходит в Государственном Кремлёвском дворце, вручили министр просвещения России Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий.
5 октября отмечается Всемирный день учителя. Он был учреждён по инициативе ЮНЕСКО в 1994 году по случаю годовщины принятия первого в истории международного документа, который определял статус и положение школьных педагогов.