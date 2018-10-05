Учителем года стал педагог из Чечни

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Победителем всероссийского конкурса «Учитель года» стал педагог из школы №1 города Грозный Алихан Динаев.
Учителем года стал педагог из Чечни
  • © J.M. Guyon
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Динаев преподаёт обществознание и право.

Премию учителю в ходе церемонии награждения, которая проходит в Государственном Кремлёвском дворце, вручили министр просвещения России Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий.

5 октября отмечается Всемирный день учителя. Он был учреждён по инициативе ЮНЕСКО в 1994 году по случаю годовщины принятия первого в истории международного документа, который определял статус и положение школьных педагогов. 

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