Учителем года стал педагог из Чечни

Победителем всероссийского конкурса «Учитель года» стал педагог из школы №1 города Грозный Алихан Динаев.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Динаев преподаёт обществознание и право.

Премию учителю в ходе церемонии награждения, которая проходит в Государственном Кремлёвском дворце, вручили министр просвещения России Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий.

5 октября отмечается Всемирный день учителя. Он был учреждён по инициативе ЮНЕСКО в 1994 году по случаю годовщины принятия первого в истории международного документа, который определял статус и положение школьных педагогов.