Ответственность застройщиков и нулевой НДС для билетов на Дальний Восток: что изменится в жизни россиян с 1 октября

С 1 октября вступает в силу ряд изменений в российском законодательстве. С начала месяца увеличатся штрафы за действия, которые привели к ЧП на производстве. Застройщиков будут наказывать за публикацию неполных или ложных данных в Единой информационной системе жилищного строительства. Кроме того, упрощён порядок подачи заявления на регистрацию юридических лиц. На внутренние перелёты на Дальний Восток и обратно устанавливается нулевая ставка НДС, а заявления в загс можно будет подавать за год до регистрации брака. Также с первого числа запущено движение грузовиков по Крымскому мосту. Об этих и других изменениях, которые ждут жителей России, — в материале RT.

Жениться можно будет через год после подачи заявления в загс

С 1 октября вступают в силу поправки в Семейный кодекс Российской Федерации. Согласно новым правилам, теперь жених и невеста смогут самостоятельно выбирать дату регистрации брака. Раньше церемония проводилась через месяц после подачи заявления (исключая особые обстоятельства), а при подаче документов через портал госуслуг — максимум через полгода.

Теперь минимальный срок, традиционно предоставляемый жениху и невесте на раздумье, останется прежним (один месяц), однако можно будет назначить свадьбу на конкретное время и дату вплоть до года после подачи заявления. При этом, как и раньше, в случае особых обстоятельств брак может быть зарегистрирован ранее, чем через месяц после подачи заявки.

В правительстве полагают, что подобные изменения позволят загсам регулировать свою загруженность.

Кроме того, 1 октября будет создан Единый реестр записей актов гражданского состояния (рождение, заключение и расторжение брака, усыновление или удочерение, установление отцовства, смена имени и смерть гражданина). Закон регламентирует порядок внесения, хранения и предоставления данных из реестра.

Внутренние авиаперевозки

С 1 октября устанавливается нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на внутренние перелёты на Дальний Восток и обратно. Предполагается, что это приведёт к снижению стоимости перевозок.

Вдобавок аналогичный льготный режим продлевается до 1 января 2025 года на рейсы в Крым и Севастополь. Заметим, что в настоящее время в бессрочном режиме действует нулевая ставка НДС на полёты в Калининградскую область.

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Хранение данных

С 1 октября 2018-го в рамках пакета Яровой, который предусматривает ряд поправок в существующие законы для осуществления антитеррористической деятельности, вводится новая мера, согласно которой провайдеры должны будут хранить все переданные пользователями сообщения (включая переписку в интернете, через электронную почту и во всех мессенджерах) в течение 30 суток.

При этом срок хранения подобных данных в ближайшие пять лет будет ежегодно увеличиваться на 15%.

Добавим, что с 1 июля вступил в силу основной пакет поправок.

Регистрация бизнеса

С 1 октября будет либерализован порядок государственной регистрации юридических лиц. Теперь у подающего будет три месяца, чтобы донести недостающие документы или исправить ошибки в заявлении, если таковые будут выявлены при первоначальной регистрации.

Если процедура будет завершена в этот срок, то повторно платить государственную пошлину в размере четырёх тысяч рублей не придётся.

Кроме того, отныне для участия в процессе государственных закупок придётся завести специальный счёт. Банк будет блокировать необходимую сумму средств ещё во время процесса торгов. Открыть счёт можно будет только в 18 кредитно-финансовых организациях, рекомендованных правительством.

Помимо этого, упростят порядок получения разрешения на установку рекламных щитов на городских улицах. Сделать это можно будет через портал госуслуг и там же получить ответ на запрос.

Штрафы за ЧП на производстве и ложные сведения

С 1 октября увеличивается размер штрафа по статьям Уголовного кодекса, связанным с нарушениями требований безопасности на опасных производственных объектах. Речь идёт о ситуациях, которые привели к причинению тяжкого вреда здоровью или особо крупному ущербу.

Теперь нарушителю придётся заплатить штраф до 400 тыс. рублей или сумму, эквивалентную зарплате за 18 месяцев (ранее до 80 тыс. рублей или полугодовая зарплата).

Ещё одно нововведение касается информации, размещённой в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Если чиновники и застройщики не размещают информацию или публикуют неполные или искажённые данные, то им грозят штрафы.

Для компаний штраф составит от 50 до 200 тыс. рублей, для сотрудников государственных органов — от 15 до 30 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма возрастёт.

Вдобавок предусмотрен штраф от 50 до 100 тыс. рублей в отношении должностного лица за выдачу необоснованных заключений о соответствии проекта долевого строительства.

© Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Туры в Японию

В Японии вступают в силу новые визовые послабления для российских граждан. Речь идёт об организованных туристических группах от трёх человек. Отныне им не нужно будет предоставлять справку с места работы и выписку с банковского счёта для получения визы на срок до 30 дней — понадобится только визовая анкета и заграничный паспорт.

При этом туристические фирмы из РФ должны иметь лицензию на осуществление деятельности, работать в этой сфере по меньшей мере три года и иметь опыт по организации туров в Японию. Помимо этого, компании должны подтвердить, что организовывается групповой тур, и предоставить программу пребывания и списки участников.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил президенту РФ Владимиру Путину о либерализации визовых требований в отношении российских туристических групп в ходе встречи на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Отчёты о работниках предпенсионного возраста

С 1 октября работодатели должны будут предоставлять в Роструд новые отчёты о сотрудниках предпенсионного возраста. Данные будут направляться в службу ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным.

Напомним, что 27 сентября Госдума приняла законопроект об изменениях пенсионной системы, которые будут вводиться поэтапно с 2019 по 2034 год. Согласно документу, расширяется понятие «предпенсионный возраст» — он наступает за пять лет до возраста выхода на пенсию, который для мужчин составит 65, а для женщин — 60 лет.

Открытие движения грузовиков по Крымскому мосту

С начала октября снимаются все ограничения, которые действовали для грузовиков массой более 3,5 тонны на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту. Рестрикции были введены в связи с поэтапным запуском движения по объекту, а также для обеспечения безопасности транспортных средств во время курортного сезона.

«Движение всех типов транспорта будет осуществляться в соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей проезд по федеральным трассам общего пользования», — говорится в сообщении на сайте Росавтодора.

Напомним, что движение по автомобильной арке Крымского моста было открыто 16 мая. По состоянию на 3 сентября этой дорогой воспользовались более 2,2 млн автомобилистов.