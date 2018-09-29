Движение грузового транспорта по Крымскому мосту будет открыто 1 октября

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Движение грузовиков по Крымскому мосту будет открыто в понедельник, 1 октября. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Движение грузового транспорта по Крымскому мосту будет открыто 1 октября
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«В понедельник, 1 октября, в 00:00 мск снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона», — говорится в тексте.

Отмечается, что указанные ограничения были введены в том числе в связи с поэтапным запуском движения по мосту.

Ранее глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.

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