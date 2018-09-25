Власти Керчи рассказали об изменениях в городе после открытия Крымского моста

Глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.

«Ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив оказал безусловное влияние на все сферы деятельности Крыма и в первую очередь Керчи, которая стала главными воротами в Крым», — заявил он.

По его словам, реализация таких крупных инфраструктурных проектов — это всегда налоговые поступления и рабочие места для города.

Как отметил Гусаков, на 20% вырос турпоток по сравнению с 2017 годом, вдвое превышены показатели прошлого года по загрузке отелей и пансионатов.

Кроме того, рассказал чиновник, в Керчи значительно улучшилась транспортная доступность.

В июне глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о бесплатном проезде по Крымскому мосту.