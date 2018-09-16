Ротенберг уверен, что Крымский мост простоит сто лет

Председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг в эфире телеканала «Россия 1» выразил уверенность в долговечности Крымского моста.

«Сто лет простоит, я думаю. Да, уверен. Абсолютно. Здесь работало много научных институтов, взвесили все, померили. Если будет мост немножечко сейсмика какая-то трясти, сваи установлены таким образом, что им это не страшно. Они под разными углами установлены. Мост будет стоять», — подчеркнул Ротенберг.

Он заявил об отсутствии отставаний от графика в строительстве моста и чётком следовании смете.

«В общей смете у нас 227,9 млрд, мы идём по смете, никаких дополнительных финансовых ресурсов не просим», — рассказал Ротенберг.

Ранее сообщалось, что количество автомобилистов, проехавших по Крымскому мосту с момента открытия, превысило число водителей, воспользовавшихся паромным сообщением через Керченский пролив в 2017 году.