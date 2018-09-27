Большинством голосов: Госдума приняла законопроект об изменениях пенсионной системы

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект об изменениях пенсионной системы. Теперь документ должна будет одобрить верхняя палата парламента — Совет Федерации. С учётом всех принятых депутатами поправок возраст выхода на пенсию составит 65 лет для мужчин и 60 — для женщин. Переходный этап, в течение которого будет постепенно повышаться пенсионный возраст, составит десять лет и продлится до 2028 года. До 2024 года пенсии будут повышаться на 1000 рублей ежегодно, после чего индексацию начнут проводить дважды в год. Приняла Госдума и меры для защиты граждан предпенсионного возраста — для тех, кому осталось меньше пяти лет до выхода на пенсию, максимальное пособие по безработице составит 11 280 рублей вместо нынешних 4900, а необоснованное их увольнение повлечёт за собой штраф в 200 тыс. рублей или до 360 часов обязательных работ для недобросовестных работодателей.

Госдума в последнем, третьем чтении приняла законопроект об изменении пенсионной системы. За документ проголосовали 332 депутата из 415 присутствующих, 83 выступили против. Теперь документ должна будет одобрить верхняя палата парламента — Совет Федерации.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, представивший документ в нижней палате парламента 19 июля на первом чтении, подчёркивал, что непринятие закона приведёт к резкому росту расходов Пенсионного фонда при значительном снижении поступающих в него средств.

Чтобы этого избежать, документ, разработанный правительством, предполагал повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63. Однако Топилин отмечал, что в конечном итоге законопроект направлен не на экономию средств, а на повышение пенсионных отчислений гражданам.

«Основополагающим ориентиром предлагаемых изменений является увеличение уровня пенсий как нынешним, так и будущим пенсионерам», — отмечал он.

В свою очередь, 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором он назвал «неправильным» повышение возраста для выхода на пенсию женщинам до 63 лет, так как в таком случае этот показатель вырастет не на пять лет, как для мужчин, а сразу на восемь.

«В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет — до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное», — заметил он.

Президентские поправки

Путин 6 сентября официально внёс на рассмотрение Государственной думы предлагаемые им изменения. Всего он предложил девять поправок к законопроекту. При этом в общей сложности к 24 сентября в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поступили 324 поправки. Об этом сообщал председатель комитета Ярослав Нилов.

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«Сохраняются действующие сегодня нормы для коренных и малочисленных народов Севера, сохраняются действующие нормы для родителей и членов семьи погибших военнослужащих, для медицинских, педагогических и творческих работников возраст выхода на пенсию также увеличивается не на восемь, а на пять лет», — перечислил он часть президентских инициатив.

Все предлагаемые Путиным изменения были единогласно одобрены на пленарном заседании нижней палаты 26 сентября, заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы в этом вопросе с вами (депутатами. — RT) нашли консенсус и все поддержали поправки президента», — сказал он.

В тот же день и сам законопроект с изменениями пенсионной системы прошёл второе чтение. Для его реализации ратифицировали конвенцию Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения. Согласно ей выходящий на пенсию человек не может получать менее 40% своей зарплаты.

Более того, второе чтение прошёл и законопроект, предоставляющий россиянам дополнительные выходные для прохождения диспансеризации. Так, сотрудники пенсионного и предпенсионного возраста получили право на освобождение от работы на два дня один раз в год, а другие работающие граждане — на освобождение на один день раз в три года.

«Смягчить переход к новым параметрам»

В результате к третьему чтению законопроект предполагает повышение пенсионного возраста до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно, установление непрерывного трудового стажа для досрочного выхода на пенсию в 37 лет для женщин и 42 года для мужчин, а переходный период, в рамках которого будет постепенно смещаться возраст выхода пенсию, продлится до 2028 года.

Кроме того, было юридически закреплено понятие «предпенсионный возраст» — он начинается за пять лет до выхода на пенсию. В рамках обеспечения соцзащиты этой категории граждан Госдума приняла предложенный президентом законопроект об уголовной ответственности за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста и отказ им в приёме на работу. Недобросовестные работодатели должны будут заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей или могут быть приговорены к обязательным работам сроком до 360 часов.

Кроме того, максимальное пособие по безработице составит 11 280 рублей, а не 4900, как сейчас. Неработающие пенсионеры, живущие в сёлах и не менее 30 лет отработавшие в сельском хозяйстве, получат 25%-ную надбавку к пенсии.

Принятый Госдумой законопроект позволит в среднем на 1000 рублей повышать пенсии ежегодно с 2019 до 2024 года. Причём по завершении этого периода пенсионные выплаты будут расти два раза в год.

Предложенные в законопроекте меры позволят облегчить гражданам переход к новым условиям, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в нижней палате Андрей Исаев.