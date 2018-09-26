Во втором чтении: Госдума одобрила президентские поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли предложенные президентом России поправки к законопроекту по изменению пенсионной системы. Ранее Владимир Путин рекомендовал снизить возрастной порог для выхода на пенсию в отношении женщин с 63 до 60 лет. Причём для многодетных матерей этот показатель и вовсе может остаться на уровне 55 лет. В новой версии законопроекта предусмотрена и возможность досрочно уйти на пенсию после достижения 37-летнего (для женщин) и 42-летнего (для мужчин) трудового стажа.Также Государственная Дума ратифицировала Конвенцию Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения и одобрила предоставление работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию.

Государственная Дума во втором чтении одобрила законопроект по изменению пенсионной системы. Рассматривался документ с внесёнными поправками президента России Владимира Путина. 326 парламентариев поддержали законопроект, 59 выступили против.

Всего после первого чтения, прошедшего 19 июля и до 24 сентября, в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, поступило 324 поправки — девять из них внёс глава государства, 283 предложили депутаты и сенаторы и ещё 32 от четырёх заксобраний регионов России. Об этом сообщил председатель комитета Ярослав Нилов.

«Сохраняются действующие сегодня нормы для коренных и малочисленных народов Севера, сохраняются действующие нормы для родителей и членов семьи погибших военнослужащих, для медицинских, педагогических и творческих работников также возраст выхода на пенсию увеличивается не на восемь, а на пять лет», — перечислил он некоторые из президентских поправок.

Ранее на пленарном заседании инициативы главы государства были приняты в полном составе. После этого они были вынесены на голосование.

«Мы в этом вопросе с вами (депутатами. — RT) нашли консенсус, и все поддержали поправки президента», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сформировать прочную основу»

Напомним, Путин предложил внести изменения в законопроект об изменении пенсионной системы 29 августа. Глава государства счёл «неправильным» повышение возраста выхода на пенсию для женщин в 63 года.

«В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет — до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное», — подчеркнул он в ходе обращения.

6 сентября президент официально предложил поправки в законопроект. Так, он призвал поднять для женщин возраст настолько же, насколько и для мужчин — на пять лет, до 60. При этом глава государства призвал обеспечить право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

«То есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, всё должно остаться как сейчас», — сказал он.

Для обеспечения социальной защиты граждан предпенсионного возраста, президент предложил юридически оформить такую категорию граждан и защитить её перед недобросовестными работодателями. Так, 25 сентября Госдума окончательно одобрила законопроект об уголовной ответственности за необоснованное увольнение или отказ в приёме на работу тех граждан, которым осталось менее пяти лет до выхода на пенсию. Новая статья УК РФ подразумевает штраф в 200 тыс. рублей или до 360 часов обязательных работ.

В рамках же принятых сегодня поправок было поднято максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста с 4900, до 11280 рублей. По мнению главы государства, это позволит «укрепить его социальные гарантии».

Кроме того, первоначальный законопроект предполагал досрочный выход на пенсию для женщин после 40 лет трудового стажа, а для мужчин после 45. Глава государства предложил снизить этот показатель для обоих полов на три года.

Путин также предложил поправку, предусматривающую поддержку неработающим пенсионерам на селе. Согласно его инициативе, с 1 января 2019 года выплачивать 25% надбавку к пенсии таким гражданам. Однако они полагаются только тем, кто по крайней мере 30 лет отработал в сельском хозяйстве. При этом для всех пенсионеров с 2019 по 2024 год будет осуществляться ежегодная индексация в среднем на 1000 рублей.

«В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции», — подчеркнул глава государства.

«Неотъемлемая часть»

Депутаты также ратифицировали Конвенцию Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения. Этот документ подразумевает, что при выходе на пенсию россиянин будет получать не менее 40% от зарплаты. При этом правительство отмечало, что отказ от изменений в пенсионной системе снизит этот показатель до 23%.

«Ратификация данной Конвенции является неотъемлемой частью пакета изменений параметров пенсионной системы и призвана обеспечить гарантии защиты социальных и экономических прав российских граждан», — подчеркнула член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

Ещё один законопроект, прошедший сегодня второе чтение, подразумевает выделение дополнительного дня для диспансеризации. В пояснительной заметке указано, что на данный момент работающие россияне зачастую не имеют возможности пройти все обследования, так как работодатели их не отпускают в рабочее время, а одного дня мало.