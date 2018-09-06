Путин внёс в Госдуму поправки к проекту об изменениях в пенсионном законодательстве
- РИА Новости
«Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму», — цитирует Турчака РИА Новости.
По его словам, ЕР также внесла в нижнюю палату парламента пакет поправок, авторами которого стали 31 депутат и член Совета Федерации.
29 августа Путин в ходе телеобращения выступил с рядом инициатив по пенсионным изменениям.
В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет вместо 63.