Путин внёс в Госдуму поправки к проекту об изменениях в пенсионном законодательстве

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму», — цитирует Турчака РИА Новости.

По его словам, ЕР также внесла в нижнюю палату парламента пакет поправок, авторами которого стали 31 депутат и член Совета Федерации.

29 августа Путин в ходе телеобращения выступил с рядом инициатив по пенсионным изменениям.

В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет вместо 63.