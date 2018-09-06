Путин внёс в Госдуму поправки к проекту об изменениях в пенсионном законодательстве

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Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Путин внёс в Госдуму поправки к проекту об изменениях в пенсионном законодательстве
  • РИА Новости

«Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму», — цитирует Турчака РИА Новости.

По его словам, ЕР также внесла в нижнюю палату парламента пакет поправок, авторами которого стали 31 депутат и член Совета Федерации.

29 августа Путин в ходе телеобращения выступил с рядом инициатив по пенсионным изменениям.

В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет вместо 63.

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