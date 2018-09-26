Госдума приняла поправки Путина к проекту о пенсионных изменениях

Госдума единогласно приняла поправки президента России Владимира Путина к законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве, передаёт ТАСС.

«Есть то, что нас объединяет», — прокомментировал итоги голосования спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Кроме того, ГД приняла поправки «Единой России» к правительственному законопроекту. Часть из них посвящена вопросу накопительной пенсии, которую парламентарии предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

6 сентября Путин внёс в Госдуму свои поправки к документу. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет вместо 63.

26 сентября депутаты также приняли во втором чтении законопроекты о выходном дне для диспансеризации и о ратификации конвенции Международной организации труда.