Госдума приняла во втором чтении проект о выходном дне для диспансеризации

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Государственная дума на заседании приняла во втором чтении проект закона о предоставлении дополнительного выходного дня для диспансеризации.
Госдума приняла во втором чтении проект о выходном дне для диспансеризации
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Как отмечается, ко второму чтению в проект внесена поправка, согласно которой пенсионерам и людям предпенсионного возраста следует предоставлять для диспансеризации два рабочих дня.

18 июля проект был принят в первом чтении

Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал НСН предложение о предоставлении дополнительного выходного. 

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