Госдума приняла во втором чтении проект о выходном дне для диспансеризации

Государственная дума на заседании приняла во втором чтении проект закона о предоставлении дополнительного выходного дня для диспансеризации.

Об этом информирует РИА Новости.

Как отмечается, ко второму чтению в проект внесена поправка, согласно которой пенсионерам и людям предпенсионного возраста следует предоставлять для диспансеризации два рабочих дня.

18 июля проект был принят в первом чтении.

Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал НСН предложение о предоставлении дополнительного выходного.