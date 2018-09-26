Госдума приняла во втором чтении проект о выходном дне для диспансеризации
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Как отмечается, ко второму чтению в проект внесена поправка, согласно которой пенсионерам и людям предпенсионного возраста следует предоставлять для диспансеризации два рабочих дня.
18 июля проект был принят в первом чтении.
Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал НСН предложение о предоставлении дополнительного выходного.