Онищенко оценил предложение Совфеда о предоставлении выходного для диспансеризации

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Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил предложение Совфеда о предоставлении выходного дня для диспансеризации.
Онищенко оценил предложение Совфеда о предоставлении выходного для диспансеризации
  • © РИА Новости

«Эту инициативу можно рассматривать в том случае, если будет налажена система, которая даст мне возможность в течение одного дня пройти диспансеризацию», — сказал Онищенко.

Со своей стороны, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал предложение сенаторов полезной идеей.

Он также отметил, что диспансеризация подразумевает не только осмотр у врачей, но и сдачу анализов, результаты которых готовы не сразу. Кроме того, по итогам этих исследований необходимы окончательные консультации.

«Так что на медобследование нужно выделять минимум два рабочих дня», — добавил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в интервью RT прокомментировал инициативу председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского о предоставлении россиянам дополнительного оплачиваемого выходного для прохождения диспансеризации.

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