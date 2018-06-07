Россиянам могут дать дополнительный выходной на прохождение диспансеризации
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«Мы предлагаем предоставлять каждому работнику раз в три года (с такой периодичностью проводится диспансеризация) отгул с сохранением заработной платы», — рассказал он «Российской газете».
По его словам, большинство работников игнорируют медосмотр, поскольку для этого приходится отпрашиваться у руководства, которое не всегда идёт навстречу, а брать отгул за свой счёт люди не хотят.
Рязанский отметил, что в настоящее время законопроект готовится к рассмотрению в Госдуме. Ориентировочная дата рассмотрения — 14 июня.
О разработке соответствующих поправок в Трудовой кодекс сообщалось в 2015 году.
Всеобщая диспансеризация была введена в 2013 году, на неё имеют право работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет.