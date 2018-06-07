Россиянам могут дать дополнительный выходной на прохождение диспансеризации

Россиянам хотят предоставить дополнительный оплачиваемый выходной, который можно будет потратить только на прохождение диспансеризации. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Мы предлагаем предоставлять каждому работнику раз в три года (с такой периодичностью проводится диспансеризация) отгул с сохранением заработной платы», — рассказал он «Российской газете».

По его словам, большинство работников игнорируют медосмотр, поскольку для этого приходится отпрашиваться у руководства, которое не всегда идёт навстречу, а брать отгул за свой счёт люди не хотят.

Рязанский отметил, что в настоящее время законопроект готовится к рассмотрению в Госдуме. Ориентировочная дата рассмотрения — 14 июня.

О разработке соответствующих поправок в Трудовой кодекс сообщалось в 2015 году.

Всеобщая диспансеризация была введена в 2013 году, на неё имеют право работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет.