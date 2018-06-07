В Госдуме оценили инициативу Совфеда о предоставлении выходного для диспансеризации

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в интервью RT прокомментировал инициативу председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского о предоставлении россиянам дополнительного оплачиваемого выходного для прохождения диспансеризации.
В Госдуме оценили инициативу Совфеда о предоставлении выходного для диспансеризации
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«Эта инициатива очень правильная и адекватная. Потому что экономическое мотивирование людей на ведение здорового образа жизни — одна из позиций, которую отметил президент в послании Федеральному собранию, и в майском указе это тоже было чётко обозначено. Необходимо решить вопрос и разработать механизмы повышения мотивации людей к ведению здорового образа жизни. Важно работать не со сложными заболеваниями, а с факторами риска, предупреждая болезни», — заявил Говорин.

Он отметил, что полностью поддерживает эту инициативу.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что россиянам хотят предоставить дополнительный оплачиваемый выходной, который они смогут потратить только на прохождение диспансеризации.

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