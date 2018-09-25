«Защитить человека труда»: ГД приняла закон об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста

Государственная Дума в последнем чтении приняла предложенный президентом России Владимиром Путиным законопроект об уголовной ответственности работодателей, необоснованно увольняющих или отказывающих в трудоустройстве гражданам предпенсионного возраста. В документе уточняется, что к этой категории относятся лица, которым до пенсии по старости осталось менее пяти лет. Признанные виновными по этой статье будут наказываться штрафом в 200 тыс. рублей или 360 часами обязательных работ. В связи с изменениями в пенсионном законодательстве прорабатываются и другие поправки в Трудовой кодекс, подчеркнули в профильном комитете ГД.

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект об уголовном наказании для работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста. Автором инициативы выступил президент России Владимир Путин. За законопроект проголосовали 377 парламентариев. Таким образом депутаты дополнили Уголовный кодекс новой статьёй, предусматривающей штраф в 200 тыс. рублей, либо обязательные работы сроком до 360 часов в том случае, если работодатель уволит или откажет в трудоустройстве работнику, которому осталось менее пяти лет до выхода на пенсию по старости.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что «в связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан РФ возникает опасность необоснованного отказа в приёме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста». Важность принятия этого законопроекта подчёркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам необходимо, особенно в этот период — когда вносятся изменения в пенсионную систему — сделать всё, чтобы человек труда, гражданин предпенсионного возраста был защищён», — говорил он.

Тем не менее, по его мнению, основная задача закона — «психологически воздействовать» на работодателей, планирующих без серьёзных оснований уволить работника предпенсионного возраста.

Законопроект правительства России с изменениями в пенсионной системе, где в том числе прописывалось повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63, был принят Госдумой в первом чтении 19 июля. Однако 29 августа Путин предложил внести поправки, в которых изменялась дата выхода на пенсию для женщин — в 60 лет.

Президент также предложил с 2019 года в два раза повысить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста, сохранить льготы по налогам на землю и недвижимость для пенсионеров, а также ввести льготный режим для выхода на пенсию многодетных матерей.

Тогда же глава государства выступил с предложением ввести уголовную ответственность за увольнение лиц предпенсионного возраста. Для реализации этих инициатив Путин отметил необходимость чётко прописать определение самого понятия «предпенсионный возраст».

Президентские поправки официально поступили в Госдуму 6 сентября. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак тогда заявил, что партия поддержит их принятие и предложит свои.

«Мы благодарны президенту за поддержку инициатив наших избирателей и со своей стороны также вносим подготовленные и оформленные поправки», — цитирует его РИА Новости.

Этот закон аналогичен тому, что действует в отношении беременных женщин, поясняла заместитель председателя правительства по социальным вопросам Татьяна Голикова. Она подчёркивала, что уголовная ответственность в этих делах почти никогда не применяется.

«Если говорить о статистике 2017 года, по статье 145 (статья УК, запрещающая необоснованное увольнение или необоснованный отказ в трудоустройстве беременным женщинам и матерям детей в возрасте до трех лет. — RT), было 2 тысячи обращений. По 1300 из них были приняты решения по наказаниям работодателей, и всего два таких решения — об уголовному наказании», — говорила вице-премьер.

«Предстоит ещё колоссальная работа»



Всего к законопроекту с изменениями в пенсионной системе было предложено 286 поправок. Об этом 24 сентября заявил Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что занимающаяся проектом нормативно-правового акта группа поддержала предложения председателя Федерации независимых профсоюзов Михаила Шматкова, президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

Деятельность по внесению поправок продолжится. Об этом 24 сентября заявила заместитель председателя Государственной Думы, руководитель рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства Ольга Тимофеева.

«На самом деле, если мы говорим о том, как правильно совершенствовать пенсионное законодательство, как сделать так, чтобы это было комфортно каждому и с заботой о пенсионерах, нам предстоит еще колоссальная работа с изменением большого количества законов», — отмечала она.