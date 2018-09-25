Госдума приняла закон об ответственности за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста.

Об этом сообщает РИА Новости.

В начале сентября российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, согласно которому отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечёт штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы до 360 часов.

Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс.

Глава государства предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее также заявил о необходимости не допустить трудовой дискриминации по возрасту.