Медведев призвал не допустить трудовой дискриминации по возрасту

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости не допустить трудовой дискриминации по возрасту. По его словам, для этого надо усилить контроль за деятельностью работодателей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Службы занятости должны уделять людям старшего возраста особое внимание, помогая им найти работу. Нужно создавать дополнительные условия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки таких специалистов», — сказал Медведев в ходе обсуждения предложений «Единой России» ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве.

При этом он отметил, что исходить нужно «из реалий и откликаться на те проблемы, которые, вполне вероятно, могут возникать».

Медведев не исключил, что с учётом этого в пенсионном законодательстве «что-то даже придётся скорректировать».

Ранее Минтруд России подготовил план, который предусматривает усиление ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста. Отмечается, что в проект плана в том числе включены мероприятия по защите трудовых прав старшего поколения, работе с ним органов занятости. Также планируется создание горячей линии по вопросам соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.