Медведев призвал не допустить трудовой дискриминации по возрасту
- © Екатерина Штукина
- РИА Новости
«Службы занятости должны уделять людям старшего возраста особое внимание, помогая им найти работу. Нужно создавать дополнительные условия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки таких специалистов», — сказал Медведев в ходе обсуждения предложений «Единой России» ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве.
При этом он отметил, что исходить нужно «из реалий и откликаться на те проблемы, которые, вполне вероятно, могут возникать».
Медведев не исключил, что с учётом этого в пенсионном законодательстве «что-то даже придётся скорректировать».
Ранее Минтруд России подготовил план, который предусматривает усиление ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста. Отмечается, что в проект плана в том числе включены мероприятия по защите трудовых прав старшего поколения, работе с ним органов занятости. Также планируется создание горячей линии по вопросам соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.