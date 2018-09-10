Абэ анонсировал облегчение выдачи виз для групп туристов из России
- РИА Новости
Об этом он сказал на пресс-конференции во Владивостоке по результатам встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Абэ отметил, что текущий год является перекрёстным Годом культуры Японии и России.
«Чтобы активизировать гуманитарное сотрудничество между нашими странами, мы намерены с октября этого года принять новые меры по облегчению выдачи виз для групп российских туристов», — приводит его слова ТАСС.
Японский премьер не уточнил, какие конкретно меры планируется принять.
Ранее стало известно, что японская бизнес-миссия посетит Курилы в начале октября.