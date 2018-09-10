Путин констатировал развитие отношений между военными России и Японии

Короткая ссылка
Отношения между Россией и Японией развиваются поступательно, и впервые это относится к взаимодействию военных. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с японским премьером Синдзо Абэ.
Путин констатировал развитие отношений между военными России и Японии
  • РИА Новости

«Отношения между нашими странами развиваются поступательно. Впервые это имеет отношение и к взаимодействию наших военных ведомств. Развиваются отношения в сфере гуманитарных отношений. Мы запустили беспрецедентно крупные мероприятия — перекрёстные годы России в Японии и Японии в России», — сказал он.

Глава государства отметил рост товарооборота между двумя странами.

«В прошлом году он вырос и в этом году за первые шесть месяцев ещё на 20%», — добавил Путин.

Абэ прибыл в Россию, где он намерен посетить Восточный экономический форум во Владивостоке.

Ранее премьер-министр Японии отметил, что рассчитывает на то, что его переговоры в ходе 22-й встречи с Путиным будут основательными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить