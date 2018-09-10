Путин констатировал развитие отношений между военными России и Японии

Отношения между Россией и Японией развиваются поступательно, и впервые это относится к взаимодействию военных. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с японским премьером Синдзо Абэ.

«Отношения между нашими странами развиваются поступательно. Впервые это имеет отношение и к взаимодействию наших военных ведомств. Развиваются отношения в сфере гуманитарных отношений. Мы запустили беспрецедентно крупные мероприятия — перекрёстные годы России в Японии и Японии в России», — сказал он.

Глава государства отметил рост товарооборота между двумя странами.

«В прошлом году он вырос и в этом году за первые шесть месяцев ещё на 20%», — добавил Путин.

Абэ прибыл в Россию, где он намерен посетить Восточный экономический форум во Владивостоке.

Ранее премьер-министр Японии отметил, что рассчитывает на то, что его переговоры в ходе 22-й встречи с Путиным будут основательными.