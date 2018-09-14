«Под силу покорить рынок»: на что способен новейший вертолёт Ка-62

Заводские испытания многоцелевого вертолёта Ка-62 будут завершены до конца года. Об этом в интервью RT сообщил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» (ВР) Андрей Богинский. В 2019 году компания рассчитывает получить «базовый сертификат российских авиационных властей» и вывести Ка-62 на мировой рынок. Детище ВР выполнено по классической одновинтовой схеме, особенность конструкции заключается в том, что рулевой винт спрятан в хвостовой части. По мнению экспертов, Ка-62 — безопасная, надёжная машина с хорошими рыночными перспективами.

Холдинг «Вертолёты России» (ВР) до конца года намерен завершить заводские испытания средней многоцелевой машины Ка-62. Об этом в беседе с RT на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал генеральный директор предприятия Андрей Богинский.

По словам топ-менеджера, в настоящее время машина находится в «предсерийном облике».

«Затем мы планируем приступить к сертификационным испытаниям. К концу 2019 года мы поставили цель получить базовый сертификат российских авиационных властей. Дальше будет организована работа по валидации этого сертификата в странах, которые в перспективе могут приобрести нашу машину», — заявил Богинский.

В 2017-м на форуме был представлен полноразмерный макет, а в этом году — опытная машина, которая, как подчеркнул гендиректор, самостоятельно добралась на выставку.

Глава ВР отметил, что в ходе заводских испытаний была доработана конструкция вертолёта. Также, как рассказал Богинский, кооперация с зарубежными партнёрами уже приносит первые положительные результаты.

Выдающиеся характеристики

Ка-62 представляет собой глубокую модернизацию среднего военно-транспортного вертолёта Ка-60 «Касатка». Разработка этой машины стартовала в ОКБ Камова в 1983 году, был создан прототип, но серийное производство «Касатки» так и не было запущено из-за финансовых проблем после распада СССР.

В 1990-е отечественные специалисты приступили к созданию гражданской версии под шифром Ка-62. Главной проблемой на пути совершенствования машины было отсутствие подходящих двигателей и трансмиссии отечественного производства.

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В итоге инженеры отказались от попыток доработать турбовальный двигатель Saturn RD-600V (КБ «Рыбинские моторы») и сделали выбор в пользу французской силовой установки Ardiden 3G корпорации Safran Helicopter мощностью от 1545 до 1940 лошадиных сил. Также было решено установить на Ка-62 редукторы и трансмиссии несущего и хвостового винтов разработки австрийской Zoerkler Gears GmbH & Co.

В 2012 году макет Ка-62 был представлен на международной выставке HeliRussia-2012. Опытное производство было развёрнуто на ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина». Первое зависание машина выполнила в апреле 2016 года, а полноценный полёт — в мае 2017 года.

Ка-62 выполнен по традиционной одновинтовой схеме. Однако рулевой винт инженеры поместили в хвостовую конструкцию (лопасти заключены в специальный кольцеобразный обтекатель). Подобное техническое решение направлено на повышение безопасности и надёжности вертолёта.

Специалистам «Прогресса» удалось добиться выдающихся характеристик. Взлётная масса Ка-62 составляет 6,5 т, грузоподъёмность — до 2,5 т, длительность полёта (при полной заправке топливных баков) — до 4 часов, практическая дальность — 750 км или 1135 км (с дополнительными топливными баками).

Наследник «Касатки» способен развивать скорость до 310 км/ч и эксплуатироваться при температурном режиме от –50°С до +45°С. Численность экипажа — один или два пилота. Пассажировместимость Ка-62 специалисты оценивают в 15 человек.

Образец Ка-62 на Восточном экономическом форуме

РИА Новости

© Алексей Филиппов

«Никаких ограничений на производство»

Ка-62 займёт крайне перспективную рыночную нишу, предположил в беседе с RT исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. В частности, детище ВР заменит самый распространённый в России вертолёт Ми-8 там, где его возможности оказываются избыточными.

«Машины такой размерности в России просто не существует. По своим характеристикам Ка-62 близок к итальянскому Leonardo AW139, производство которого локализовано в Московской области. Тем не менее я думаю, что российской машине под силу покорить внутренний и зарубежный рынок», — отметил Пантелеев.

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Андрей Богинский рассчитывает на спрос со стороны гражданского сектора, включая добывающие корпорации. По его словам, Ка-62 «обладает хорошей тяговооружённостью и может также применяться в спасательных операциях или для работы в горах».

При этом глава ВР не видит проблем в присутствии иностранных комплектующих в Ка-62. Богинский уверен, что «никаких ограничений на производство и продажу этой машины нет, потому что она будет использоваться в гражданских целях».

«Это пассажирские и офшорные перевозки (полёты для обеспечения плавучих и стационарных морских буровых установок. — RT). В связи с этим будем продолжать работу по расширению условий эксплуатации данного вертолёта в высоких и низких температурах и по совершенствованию противообледенительной системы», — резюмировал Богинский.

Генеральный директор холдинге «Вертолёты России» Андрей Богинский

РИА Новости

© Виталий Аньков

Олег Пантелеев полагает, что Запад не будет препятствовать продвижению Ка-62 и разрывать кооперацию с ВР. Он уверен, что сертификационные испытания машины закончатся успешно, и холдинг сможет наладить серийный выпуск.