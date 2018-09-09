Показательный полёт Су-35С прошёл в преддверии ВЭФ

Показательный полёт истребителей Су-35С и другой авиатехники состоялся в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает телеканал «Звезда».

Кульминацией шоу стал пролёт самолёта на сверхмедленной скорости над островом Русский. Истребителем управлял Виктор Заев из пилотажной группы «Соколы России». Су-35С прошёл на минимальной скорости 200 км/ч.

Также был показан вертолёт Ка-62, который планируется задействовать для экстренной медпомощи, перевозки людей и грузов, поисково-спасательных операций, эвакуации в горах и экологического мониторинга.

ВЭФ будет проходить с 11 по 13 сентября.

Ранее СМИ назвали Су-35 «ночным кошмаром» американских ВВС.