«Конструктивная позиция»: почему Совет Федерации решил не реагировать на нарушения Google в ходе выборов

Иностранные государства пытались повлиять на прошедшие 9 сентября региональные выборы в России. Об этом говорится в решении, принятом по итогам заседания комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. В частности, на платформе YouTube, принадлежащей компании Google, была размещена политическая реклама, призывающая граждан России к незаконным действиям в единый день голосования. При этом сенаторы отметили, что IT-компания заняла конструктивную позицию, удалив контент, поэтому «политической реакции» не последовало. Между тем эксперты призвали Совфед принять системные меры, чтобы не допустить повторения таких инцидентов в будущем.

Совет Федерацииотказался от «политической реакции» на размещение IT-корпорацией Google рекламных материалов, призывавших к несанкционированным акциям протеста в единый день голосования (9 сентября). Об этом сообщается в решении Временной комиссии верхней палаты парламента по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Сенаторы назвали действия американской компании попыткой вмешаться в региональные выборы страны. В то же время они отметили конструктивную реакцию Google «на официальное предупреждение от уполномоченных российских структур».

«В этой связи, несмотря на оставшиеся вопросы из-за указанного инцидента, комиссия считает, что на данном этапе в политической реакции по данному вопросу необходимости нет», — говорится в документе.

«Конструктивная реакция»

Ранее Генпрокуратура направила Google предостережение о недопустимости вмешательства в российские выборы на основе претензий Центральной избирательной комиссии и Роскомнадзора. Российский офис транснациональной корпорации пошёл навстречу властям и удалил с видеохостинга YouTube материалы, нарушавшие законодательство РФ.

«Нами велось взаимодействие с компанией Google с момента обращения к ней с требованием пресечь незаконную рекламную кампанию. Напомню: речь шла о предоставлении со стороны сервиса ряда рекламных инструментов для продвижения роликов с призывом к незаконным массовым мероприятиям в единый день голосования», — пояснил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Заказчиком политической рекламы выступила «внесистемная оппозиция». В Совете Федерации уверены, что инцидент с Google — одна из множества попыток повлиять на избирательный процесс в РФ, в том числе со стороны зарубежных государств. Тем не менее, по информации ЦИК, единый день голосования прошёл «спокойно», без массовых нарушений.

«Комиссия отметила, что, несмотря на очевидные попытки вмешаться в российские выборы в единый день голосования 9 сентября, выборы в целом прошли организованно и в соответствии с российским законодательством, и противоправные усилия зарубежных структур не повлияли сколько-нибудь заметным образом на их результат», — отмечается в решении комиссии.

Председатель Временной комиссии сенатор Андрей Климов подчеркнул, что государственные и силовые органы внимательно мониторили ситуацию перед единым днём голосования. По его словам, удалось зафиксировать стремление «определённых деструктивных сил» использовать технические возможности Google.

«Благодаря оперативным и эффективным действиям Центральной избирательной комиссии, Роскомнадзора, Федеральной антимонопольной службы, Генеральной прокуратуры удалось вступить в предметный диалог с этой компанией, в завершение которого последовала конструктивная реакция... Хотя определённые шероховатости остаются», — сказал Климов.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов

РИА Новости

© Владимир Федоренко

«В связке с зарубежными государствами»

В Роскомнадзоре подчеркнули, что Google «по факту исполнила те требования, которые мы ей предъявляли». Однако, как полагает Вадим Субботин, во избежание подобных инцидентов американской корпорации и другим интернет-компаниям «стоит задуматься над механизмами, которые позволяли бы оценить правомочность заключения таких сомнительных договоров на предоставление рекламных возможностей».

Специалист в сфере информационной безопасности, предприниматель Игорь Ашманов заявил на заседании, что Google, как и другие транснациональные компании, — это «идеологическое оружие Соединённых Штатов». По его словам, американская IT-компания сотрудничает с разведкой США и, в частности, передаёт в «потоковом режиме» данные в АНБ.

Офис компании Google

Reuters

Также Ашманов отметил, что Google занимает непримиримую позицию в отношении требований государственных властей к необходимости фильтрации контента. Бизнесмен привёл в пример конфликты, которые возникли у американской корпорации с Китаем и арабскими государствами. Эксперт призвал выработать «системный подход, механизмы, при которых они начнут слушаться».

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Выступая на заседании комиссии, член Общественной палаты, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев высказал мнение о том, что «очевидные попытки вмешательства во внутренние дела РФ будут продолжаться». Политолог заявил, что «соответствующая инфраструктура была создана давно и продолжает функционировать».

«Это целый ряд зарегистрированных и незарегистрированных общественных организаций, широкая сеть псевдоактивистов в регионах, некоторые средства массовой информации, достаточно большое количество интернет-ресурсов. Всё это работает в плотной связке с зарубежными государствами», — заявил Григорьев.

В частности, эксперт рассказал о вбросе дезинформации со стороны «МБХ медиа» (структура, подконтрольная Михаилу Ходорковскому. — RT) о якобы совершённых нарушениях на избирательном участке 2342 в Москве. По словам Григорьева, недобросовестные журналисты заранее подготовили «ложный смонтированный материал», причём на основе видеокартинки с другого участка.

Заседание комиссии по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

© Совет Федерации РФ

Ранее комиссия Совета Федерации установила факты вмешательства зарубежных государств (главным образом США) в выборы президента РФ. В марте 2018 года верхняя палата парламента представила 83-страничный доклад, основанный на анализе стенограмм выступлений западных лидеров, 200 официальных документов и материалов СМИ, а также заключений экспертов.

Документ определил десять направлений вмешательства. В их числе санкции, активное влияние на избирательные кампании, стимулирование протестной активности, финансирование НКО, разжигание межнациональных противоречий, дискредитация Москвы на международной арене, политизация спорта, очернение РПЦ, пропаганда в образовательных учреждениях, СМИ и социальных сетях. Но ключевая роль отводится масштабной «информационной агрессии».

Выработать системные меры

По итогам заседания член комиссии Ольга Ковитиди заявила в интервью RT, что попытки проникновения во внутренние сферы деятельности РФ с целью нарушения суверенитета стали «политическими реалиями нашего времени». Ярким примером она назвала кампанию по вмешательству в президентские и региональные выборы 2018 года.

«Целью осуществляемой в отношении России информационной интервенции является изменение хода голосования за счёт реинтерпретации действий политических оппонентов и дискредитации существующего государственного строя, включая политическое руководство страны», — сообщила Ковитиди.

По мнению сенатора, информационная интервенция против РФ динамично развивается. Она направлена на подогревание внутренних проблем и противоречий. Этим активно занимаются «агенты иностранного влияния — скрытые или явные ставленники зарубежных спецслужб».

«На наших глазах театр мировой политики превращается в большое шоу с просматриваемой режиссурой иностранных спецслужб и определённых транснациональных групп мирового экономического влияния. Не оправдавшие заокеанские требования агенты влияния сегодня представляют собой уже отработанный политический материал, уходящий в политическое небытие», — подчеркнула Ковитиди.

В беседе с RT участник заседания комиссии Совета Федерации, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что властям РФ предстоит выработать системные меры для усиления информационной безопасности страны. Он назвал ненормальной ситуацию, при которой американские интернет-компании работают на спецслужбы США.

Эксперт отметил, что претензии властей РФ связаны с тем, как Google и другие интернет-сервисы программируют алгоритмы поиска и агрегации. По его словам, пользователям сети навязывают «либеральную повестку дня» путём рекомендации материалов.

«По сути, опасность исходит от любых американских компаний, которые имеют доступ к персональным данным россиян. Любая информация может оказаться в распоряжении разведки США. Поэтому на заседании говорилось о том, что юристы Google могут найти лазейку в нашем законодательстве, чтобы впредь не выполнять требования российских органов власти», — констатировал Мухин.