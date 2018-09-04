Запрос на опережение: российские власти предостерегли Google от возможного вмешательства в выборы в РФ
- Reuters
- © Baz Ratner
Целый ряд российских государственных органов направили руководству компании Google письма о недопустимости вмешательства в грядущие выборы в РФ. Об этом представители ведомств сообщили на рабочем совещании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Заседание прошло во вторник, 4 сентября, с участием представителей Центризбиркома, Генпрокуратуры, МИД, Минюста, Роскомнадзора и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
По словам члена ЦИК Александра Клюкина, обращение в Google связано с намерением блогера Алексея Навального организовать акцию в единый день голосования (9 сентября) и приобретением в связи с этим рекламных инструментов.
«Центральная избирательная комиссия России направила письмо главному исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу с разъяснениями некоторых статей федерального закона №67... Речь идёт о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября, в день голосования, на Google рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер», — заявил Клюкин.
Он пояснил, что компания Google была проинформирована о том, что проведение предвыборной агитации в «день тишины» (8 сентября) и в день голосования запрещены, поскольку «такие мероприятия во время проведения избирательной кампании повлекут за собой массу нарушений законодательства о выборах в нашей стране».
«Вмешательство иностранных организаций в избирательную кампанию в нашей стране в любых формах не допускается и будет расцениваться как нарушение закона РФ и вмешательство в выборы», — подчеркнул Клюкин.
В свою очередь, замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, что более 40 специализированных YouTube-каналов в постоянном режиме проводят «массированные акции», фактически призывая нарушать действующие законы.
«Множество рекламных механизмов видеохостинга YouTube, который принадлежит американской транснациональной корпорации Google, на сегодняшний день берут на себя роль связующего звена в пропаганде антиобщественного поведения в период проведения выборов в РФ, в создании препятствий осознанному волеизъявлению наших граждан», — отметил Субботин.
📹 #online Совещание: Подготовка к дню голосования с позиции защиты российского электорального суверенитета @MID_RFhttps://t.co/rbLsvfjRs9— Совет Федерации (@SovFedInfo) 4 сентября 2018 г.
«При помощи фактически неограниченных возможностей, предоставленных иностранными интернет-гигантами, такими как Google, рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в России лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете», — заявил замглавы РКН.
Он добавил, что ведомство направило в Google письмо о недопустимости подобной деятельности, а также предупреждает иностранные компании о неприемлемости такой активности.
При этом замначальника управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров отметил, что ведомство предупредило Google о неприемлемости вмешательства в выборы. Он отметил, что само по себе обращение не требует реакции со стороны транснациональной корпорации.
«Это достаточно серьёзная мера, вслед за которой уже следует привлечение к установленной законом ответственности. Все, кто с этим сталкивается, прекрасно это понимают, поэтому мы рассчитываем, что такая большая и уважаемая компания внемлет нашему предостережению», — заявил Жафяров.
Как отметил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Андрей Нестеренко, Москва намерена уведомить Вашингтон о том, что американские информационные ресурсы находятся «в миллиметре» от нарушения российского избирательного законодательства.
Присутствовавший на заседании комиссии Совфеда замглавы ФАС Андрей Кашеваров заявил, что ведомство, в свою очередь, также предупредило Google о недопустимости действий, которые могут быть расценены как вмешательство в выборы. При этом он отметил, что этот вопрос находится в компетенции ЦИК.
«В нормальном правовом государстве мы надеемся на добросовестное поведение любого участника. Тем более если он предупреждён. Если этого не случится, я полагаю, что есть инструментарий... Мы посмотрим, что можно сделать. Мы будем действовать в рамках того протокола, который подписан с ЦИК. Здесь больше компетенция ЦИК», — отметил замглавы ФАС.
Докладчики отметили, что Google пока не ответил на направленные в его адрес официальные письма. Вместе с тем замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что специалисты ведомства находятся на постоянной прямой связи с компанией, поэтому она не сможет сослаться на якобы неполученные документы.
«Отсутствие с их стороны должной реакции будет считаться, по сути, прямым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации... Наверное, среагируют должным образом. Надеюсь. Мы в любом случае готовы с ними оперативно взаимодействовать», — добавил Субботин.
При этом в пресс-службе Google отказались подробно прокомментировать РИА Новости направленные российскими властями письма: «Google рассматривает все обоснованные обращения от государственных органов, но не комментирует отдельные ситуации».
«Покушение на электоральный суверенитет»
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам и глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал RT об итогах рабочего совещания на тему «Подготовка к единому дню голосования с точки зрения защиты российского электорального суверенитета». По его словам, в ходе встречи выяснилось, что РКН, ЦИК, ФАС и Генпрокуратура имеют все основания считать, что Google может нарушить российское законодательство путём распространения 8—9 сентября контента, запрещённого из-за его агитационного характера.
«Все названные мною органы сделали соответствующие предостережения и направили письма с этими предостережениями в адрес американской компании Google. Таким образом, члены комиссии на совещании констатировали, что Google предупреждена о том, что её возможные действия будут иметь соответствующие последствия, предусмотренные российским законодательством», — отметил он.
Сенатор добавил, что в ближайшие дни он выступит с соответствующим заявлением в том случае, если от Google не последует ответа.
«Мы предупреждаем наших заокеанских партнёров, чтобы, если наступят события, о которых мы говорили, никто не удивлялся. Мы вынуждены будем отвечать в рамках российского законодательства на такого рода покушение на наш электоральный суверенитет», — сказал он.
По словам Климова, Россия не намерена терпеть вмешательство в суверенитет страны, и подобные или иные действия будут встречать «адекватный ответ» в рамках российского правового поля.
«Я очень надеюсь, что ни Google, ни кто-либо другой не будут вмешиваться в наши внутренние дела или содействовать нарушению российского законодательства», — подчеркнул сенатор.
В свою очередь, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT выразил мнение, что опасения Москвы вполне оправданны, а список тех, кому необходимо отправить предупреждения, следует расширить.
«Этому учит нас исторически далёкий и не очень далёкий опыт. Помимо этого Госдеп, другие организации, аффилированные с американским правительством, неоднократно делают заявления, которые иначе как вмешательством во внутренние дела РФ назвать совершенно невозможно», — отметил политолог.
«В этой связи я расширил бы список тех, кого необходимо предупредить о последствиях вмешательства в дела суверенного государства, включив туда Госдеп, Пентагон и ряд организаций, которые выступают от имени американского руководства», — добавил Мухин.
Отметим, что в недельный срок после окончания грядущих выборов комиссия Совфеда по защите госсуверенитета соберётся для обсуждения хода избирательной кампании и подведения предварительных итогов единого дня голосования с точки зрения обеспечения электорального суверенитета РФ.
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