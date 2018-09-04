Запрос на опережение: российские власти предостерегли Google от возможного вмешательства в выборы в РФ

Центризбирком, Генпрокуратура, Роскомнадзор и Федеральная антимонопольная служба РФ направили компании Google письма о недопустимости вмешательства в грядущие выборы. Обращение связано с постоянной деятельностью десятков YouTube-каналов, которые пропагандируют антиобщественное поведение в период голосования. Кроме того, подобные каналы фактически призывают россиян к нарушению действующих законов. Отмечается, что в Google пока не отреагировали на поступившие письма, однако российские власти находятся в постоянном контакте с компанией по этому вопросу. Между тем МИД России намерен сообщить Вашингтону, что американские информационные ресурсы находятся «в миллиметре» от противозаконных действий.

Целый ряд российских государственных органов направили руководству компании Google письма о недопустимости вмешательства в грядущие выборы в РФ. Об этом представители ведомств сообщили на рабочем совещании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Заседание прошло во вторник, 4 сентября, с участием представителей Центризбиркома, Генпрокуратуры, МИД, Минюста, Роскомнадзора и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По словам члена ЦИК Александра Клюкина, обращение в Google связано с намерением блогера Алексея Навального организовать акцию в единый день голосования (9 сентября) и приобретением в связи с этим рекламных инструментов.

«Центральная избирательная комиссия России направила письмо главному исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу с разъяснениями некоторых статей федерального закона №67... Речь идёт о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября, в день голосования, на Google рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер», — заявил Клюкин.

Он пояснил, что компания Google была проинформирована о том, что проведение предвыборной агитации в «день тишины» (8 сентября) и в день голосования запрещены, поскольку «такие мероприятия во время проведения избирательной кампании повлекут за собой массу нарушений законодательства о выборах в нашей стране».

«Вмешательство иностранных организаций в избирательную кампанию в нашей стране в любых формах не допускается и будет расцениваться как нарушение закона РФ и вмешательство в выборы», — подчеркнул Клюкин.

В свою очередь, замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, что более 40 специализированных YouTube-каналов в постоянном режиме проводят «массированные акции», фактически призывая нарушать действующие законы.

«Множество рекламных механизмов видеохостинга YouTube, который принадлежит американской транснациональной корпорации Google, на сегодняшний день берут на себя роль связующего звена в пропаганде антиобщественного поведения в период проведения выборов в РФ, в создании препятствий осознанному волеизъявлению наших граждан», — отметил Субботин.

«При помощи фактически неограниченных возможностей, предоставленных иностранными интернет-гигантами, такими как Google, рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в России лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете», — заявил замглавы РКН.

Он добавил, что ведомство направило в Google письмо о недопустимости подобной деятельности, а также предупреждает иностранные компании о неприемлемости такой активности.

При этом замначальника управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров отметил, что ведомство предупредило Google о неприемлемости вмешательства в выборы. Он отметил, что само по себе обращение не требует реакции со стороны транснациональной корпорации.

«Это достаточно серьёзная мера, вслед за которой уже следует привлечение к установленной законом ответственности. Все, кто с этим сталкивается, прекрасно это понимают, поэтому мы рассчитываем, что такая большая и уважаемая компания внемлет нашему предостережению», — заявил Жафяров.

Как отметил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Андрей Нестеренко, Москва намерена уведомить Вашингтон о том, что американские информационные ресурсы находятся «в миллиметре» от нарушения российского избирательного законодательства.

Присутствовавший на заседании комиссии Совфеда замглавы ФАС Андрей Кашеваров заявил, что ведомство, в свою очередь, также предупредило Google о недопустимости действий, которые могут быть расценены как вмешательство в выборы. При этом он отметил, что этот вопрос находится в компетенции ЦИК.

«В нормальном правовом государстве мы надеемся на добросовестное поведение любого участника. Тем более если он предупреждён. Если этого не случится, я полагаю, что есть инструментарий... Мы посмотрим, что можно сделать. Мы будем действовать в рамках того протокола, который подписан с ЦИК. Здесь больше компетенция ЦИК», — отметил замглавы ФАС.

Докладчики отметили, что Google пока не ответил на направленные в его адрес официальные письма. Вместе с тем замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что специалисты ведомства находятся на постоянной прямой связи с компанией, поэтому она не сможет сослаться на якобы неполученные документы.

«Отсутствие с их стороны должной реакции будет считаться, по сути, прямым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации... Наверное, среагируют должным образом. Надеюсь. Мы в любом случае готовы с ними оперативно взаимодействовать», — добавил Субботин.

При этом в пресс-службе Google отказались подробно прокомментировать РИА Новости направленные российскими властями письма: «Google рассматривает все обоснованные обращения от государственных органов, но не комментирует отдельные ситуации».

«Покушение на электоральный суверенитет»

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам и глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал RT об итогах рабочего совещания на тему «Подготовка к единому дню голосования с точки зрения защиты российского электорального суверенитета». По его словам, в ходе встречи выяснилось, что РКН, ЦИК, ФАС и Генпрокуратура имеют все основания считать, что Google может нарушить российское законодательство путём распространения 8—9 сентября контента, запрещённого из-за его агитационного характера.

«Все названные мною органы сделали соответствующие предостережения и направили письма с этими предостережениями в адрес американской компании Google. Таким образом, члены комиссии на совещании констатировали, что Google предупреждена о том, что её возможные действия будут иметь соответствующие последствия, предусмотренные российским законодательством», — отметил он.

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Сенатор добавил, что в ближайшие дни он выступит с соответствующим заявлением в том случае, если от Google не последует ответа.

«Мы предупреждаем наших заокеанских партнёров, чтобы, если наступят события, о которых мы говорили, никто не удивлялся. Мы вынуждены будем отвечать в рамках российского законодательства на такого рода покушение на наш электоральный суверенитет», — сказал он.

По словам Климова, Россия не намерена терпеть вмешательство в суверенитет страны, и подобные или иные действия будут встречать «адекватный ответ» в рамках российского правового поля.

«Я очень надеюсь, что ни Google, ни кто-либо другой не будут вмешиваться в наши внутренние дела или содействовать нарушению российского законодательства», — подчеркнул сенатор.

В свою очередь, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT выразил мнение, что опасения Москвы вполне оправданны, а список тех, кому необходимо отправить предупреждения, следует расширить.

«Этому учит нас исторически далёкий и не очень далёкий опыт. Помимо этого Госдеп, другие организации, аффилированные с американским правительством, неоднократно делают заявления, которые иначе как вмешательством во внутренние дела РФ назвать совершенно невозможно», — отметил политолог.

«В этой связи я расширил бы список тех, кого необходимо предупредить о последствиях вмешательства в дела суверенного государства, включив туда Госдеп, Пентагон и ряд организаций, которые выступают от имени американского руководства», — добавил Мухин.

Отметим, что в недельный срок после окончания грядущих выборов комиссия Совфеда по защите госсуверенитета соберётся для обсуждения хода избирательной кампании и подведения предварительных итогов единого дня голосования с точки зрения обеспечения электорального суверенитета РФ.