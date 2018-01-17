«Мировой чемпион по вмешательству»: в Совфеде обвинили США в навязывании «правильных» кандидатов в президенты России

США осуществляют прямое и грубое вмешательство в дела России, навязывая «правильных» кандидатов в президенты России и призывая к бойкоту выборов главы государства. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании Совфеда. Он также напомнил, что американские власти открыто преследуют российских журналистов. Эксперты отмечают, что Америка и впредь будет прибегать к разным методам воздействия, включая санкции, финансирование оппозиции и влияние на партнёров страны.

США грубо вмешиваются в дела России, призывая бойкотировать президентские выборы в марте 2018 года и навязывая россиянам угодных американских властям кандидатов. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании Совфеда.

Он также напомнил, что Соединённые Штаты за последние 25 лет успели вмешаться в дела десятков других стран, включая государства Ближнего Востока и Украину.

«Мировым чемпионом по вмешательству давно стал Вашингтон. Только за минувшие четверть века дядя Сэм умудрился военным и невоенным способом грубо вмешаться в дела десятков государств... Всего же Белый дом планировал в начале XX века изменить политический строй в полусотне стран и даже устами Джорджа Буша — младшего провозгласил глобальную демократическую революцию. Эти слова произнесены за пять лет до начала «арабской весны» и за 11 лет до киевского «майдана», — сказал Климов.

РИА Новости

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Кроме того, как отметил глава комиссии СФ по защите госсуверенитета, в отношении Москвы Вашингтон принял целую серию антироссийских законов.

По его словам, особенно цинично выглядит опубликованное в одном из последних докладов американских сенаторов бездоказательное обвинение в адрес российского правительства в том, что оно «способно и хочет нападать на демократические и трансатлантические союзы».

«На основе подобных измышлений делается агрессивный вывод: для того чтобы реагировать на злостное влияние российского правительства по всему миру, необходимо начать с Кремля», — цитирует Климов американский доклад.

Он обратил внимание, что документ был выпущен сразу после старта предвыборной кампании в России.

«Из Вашингтона уже поимённо навязывают «правильных» кандидатов в президенты России либо предлагают бойкот самих выборов. Это прямое и грубое вмешательства в наши дела», — подчеркнул сенатор.

Для дискредитации России, отметил он, Америка использует любые возможности, в числе которых и политизация спорта.

Упрекая Россию в отсутствии демократии власти, США ограничивают свободу слова и открыто преследуют российских журналистов, добавил Климов.

«Мало того, власти США уже готовы признать иноагентами даже тех своих граждан или организации, которые на законных основаниях просто сотрудничают с RT America и Sputnik. Непослушным в США грозит срок до пяти лет», — сказал он на заседании.

Сенатор напомнил, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета ещё осенью подготовила закон, позволяющий применять в отношении органов иностранной пропаганды аналогичные, адресные меры зеркального характера.

Как сообщил Климов, в ходе работы комиссия выявила десять основных направлений вмешательства в российские внутренние дела, среди которых особое место занимают попытки воздействия на отечественную молодёжь.

«Ставка делается на то, что российские юноши и девушки не помнят ни распада СССР, ни «крутых девяностых». Наконец, именно в молодёжной среде революционные изменения информационных технологий сказались наиболее действенно, что имеет не только плюсы», — сказал глава комиссии Совфеда.

В то же время он считает неправильным и даже опасным отождествлять предотвращение вмешательства извне с так называемым антизападничеством.

«Угрозы исходят не от народов конкретных стран, а от вполне определённых политических кругов. Опасные замыслы в отношении нашей родины вынашивают не только на Западе. К тому же теперь вмешательством занимаются не только правительства или межправительственные объединения, но и транснациональные структуры, например то же ИГ*», — резюмировал сенатор.

«Неблагоприятная политическая карма»

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что США могут прибегать к различным методам влияния на российские внутренние дела, например оказывать давление на СМИ и страны, которые являются партнёрами России.

«Во-первых, это медиадавление, во-вторых, это оказание определённого влияния на наших партнёров в Западной Европе, в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке. Помимо секторального воздействия на отдельные отрасли это ещё и административное давление — особенно опасное и циничное. Я имею в виду заявления официальных лиц относительно электоральных предпочтений россиян либо навязывание определённой воли. Сложившаяся финансовая система даёт в руки США определённые средства давления на общественное мнение», — сказал политолог в беседе с RT.

Белый дом в Вашингтоне

Reuters

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Он убеждён, что подобным действиям должна быть дана юридическая оценка в Совете Безопасности ООН.

«Необходимо всё доказывать в юридическом плане. С этим возникают проблемы, наши западные «партнёры» используют третьих лиц для... преследования журналистов и экспертов. Участились случаи депортации из стран Западной и Северной Европы, что само по себе нонсенс. США создают крайне неблагоприятную политическую карму для них самих, и разрушенная ими самими демократия перестаёт работать в этих странах», — заметил Мухин.

Основным методом воздействия США на Россию будут санкции, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

«Прямого давления не будет. Имею в виду, что никаких прямых призывов к бойкоту не последует… Но главный инструмент воздействия известен — это санкции», — сказал он.

По его мнению, Вашингтон будет стремиться нанести ущерб российской углеводородной отрасли и попытается вытолкнуть Россию с разных рынков.

При этом, подчеркнул эксперт, США пустят в ход и традиционные методы, в числе которых — финансирование российской оппозиции и инвестирование в голоса недовольных.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что новый состав ЦИК не раз уже сталкивался с попытками иностранного вмешательства. По её словам, речь идёт о создании «информационного мусора» для того, чтобы продемонстрировать «нечестность» выборов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.