В Совфеде допустили расширение ответных мер на притеснение российских СМИ за рубежом

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Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что список ответных мер России на притеснение российских СМИ за рубежом может быть расширен с учётом соответствующих действий иностранных государств.

«Наша комиссия ещё осенью подготовила серию конкретных рекомендаций, которые уже обрели силу закона и позволяют применять в отношении органов иностранной пропаганды сугубо адресные меры зеркального характера (в ответ на притеснение российских СМИ. — RT). При необходимости эти меры могут быть дополнены с учётом соответствующих действий с той стороны», — сказал сенатор.

Ранее стало известно, что журналиста телеканала RT France не пустили в Елисейский дворец, где 15 января проходил брифинг пресс-секретаря французского лидера Эммануэля Макрона.

20 декабря группа французских общественных деятелей обратилась к руководителю Высшего совета по аудиовизуальным средствам (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT.

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