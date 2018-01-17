В Совфеде допустили расширение ответных мер на притеснение российских СМИ за рубежом

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что список ответных мер России на притеснение российских СМИ за рубежом может быть расширен с учётом соответствующих действий иностранных государств.

«Наша комиссия ещё осенью подготовила серию конкретных рекомендаций, которые уже обрели силу закона и позволяют применять в отношении органов иностранной пропаганды сугубо адресные меры зеркального характера (в ответ на притеснение российских СМИ. — RT). При необходимости эти меры могут быть дополнены с учётом соответствующих действий с той стороны», — сказал сенатор.

Ранее стало известно, что журналиста телеканала RT France не пустили в Елисейский дворец, где 15 января проходил брифинг пресс-секретаря французского лидера Эммануэля Макрона.

20 декабря группа французских общественных деятелей обратилась к руководителю Высшего совета по аудиовизуальным средствам (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT.