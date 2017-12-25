«Наши оппоненты не оставляют надежд»: в ЦИК рассказали о попытках иностранного вмешательства в российские выборы

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что новый состав ЦИК, действующий с 2016 года, с первого дня работы сталкивается с попытками иностранного вмешательства. По её словам, речь идёт о создании «информационного мусора» для того, чтобы продемонстрировать якобы «нечестность» выборов. При этом эксперты отмечают, что страны Запада пытаются при помощи экономических и геополитических инструментов создать негативный образ нынешней власти внутри государства. О методах влияния на избирательные процессы — в материале RT.

Центризбирком не раз сталкивался с иностранным вмешательством в российские выборы. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

«С первого дня, когда новый состав ЦИК заработал, с апреля 2016 года этот процесс (иностранного вмешательства. — RT) идёт постоянно. У нас есть опыт определённого вмешательства (в процесс выборов в России. — RT)», — сказала она в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

По словам главы ЦИК, влияние на российские выборы происходило с разных сторон.

«Берётся какая-то ситуация, интерпретируется совершенно не так, как на самом деле было, потом это начинает тиражироваться, как снежный ком накручиваться. Создаётся такой, скажем так, мощный информационный мусор, который направлен на то, чтобы показать, что вот, выборы нечестные, всё там плохо», — объяснила она.

Памфилова также рассказала, что возникали проблемы и с наблюдателями, в том числе от миссии ОБСЕ, которых «интересовали вещи, очень далёкие от выборов».

Председатель ЦИК Элла Памфилова

© Агентство городских новостей «Москва»

Прозрачность и легитимность

По её словам, ЦИК готов к возможным разговорам о «непрозрачности подсчётов».

«У нас свыше 90 тыс. камер, прямая трансляция в интернете, любой может видеть, любой регион нажал и посмотрел. Это беспрецедентная вещь. Мы ввели вот этот QR-код, машиночитаемый протокол... Он вообще исключает практически какие-либо ошибки, его уже нельзя будет подделать. Мы сейчас увеличим практически в 2,5 раза количество комплексов обработки избирательных бюллетеней, так называемых КОИБ, которые быстро считают голоса», — отметила председатель ЦИК.

Кроме того, напомнила Памфилова, процесс проверки подписей кандидатов совершенно прозрачен и записывается на камеру.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на съезде «Единой России», распорядился создать пул наблюдателей от партии для обеспечения легитимности президентских выборов в 2018 году.

«Я поручаю создать пул наблюдателей от «Единой России», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что выборы главы государства должны быть абсолютно прозрачны и легитимны. Как считает председатель ЕР, это важно для политической системы и цивилизованного развития страны.

23 декабря 2017 года. Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на XVII съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия»

РИА Новости

Попытки влияния

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что попытки иностранного влияния на российские выборы будут продолжаться вплоть до марта 2018 года — до самого начала выборов.

«О том, что наши оппоненты не оставляют надежд вмешаться и повлиять на настроения наших граждан, в том числе свидетельствует и внешняя повестка, нацеленная на контрпрограммирование через разочарование. То есть это и все санкции, и скандал с олимпийцами. То, что раздувается и тиражируется в медиа. Россия уже два десятка лет — открытая страна и часть глобального пространства, в том числе и медиа, поэтому, естественно, мы уязвимы», — сказал он в беседе с RT.

Политолог также отметил, что через разные системы происходит зарубежное финансирование разных кандидатов вопреки запретам.

Помимо прямого вмешательства в выборы, существуют и другие методы, с помощью которых Запад пытается оказать влияние на избирательный процесс в России. Такое мнение выразил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Так, первая группа вызовов, с которыми сталкивается Россия, связана с внешним давлением на выборы через экономику и санкционный режим.

«Это актуализация санкционного закона Соединённых Штатов, связанного с возможностью воздействия на российскую финансовую систему в том случае, если ограничат участие американских резидентов в российских долговых обязательствах, и санкциями второго порядка, то есть в отношении компаний — партнёров в российских стратегических проектах», — заявил он.

Это, как отметил эксперт, может оказать негативное воздействие на финансовый рынок России в краткосрочной перспективе.

«Вторая группа вызовов — это спорт. Это и Олимпиада, и чемпионат мира по футболу. Как раз будет достаточно информационных поводов в ходе избирательной кампании, чтобы напоминать об этих проблемах и ставить российское руководство в неудобное положение», — отметил Ремизов.

Третья группа рисков, по словам собеседника RT, — это военно-политические конфликты в Сирии и на Украине.

«Возможны провокации, призванные девальвировать российские успехи в Сирии. Возможно обострение (конфликта. — RT) в Донбассе», — полагает политолог.

При этом он считает маловероятным спонсирование из-за рубежа тех кандидатов, которые выгодны США. По словам Ремизова, «это крайне неэффективно».