Развитие экономики, таргетирование бедности и «омоложение» страны: о чём говорил Путин на съезде «Единой России»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев выступили на прошедшем в Москве съезде партии «Единая Россия». Глава государства обозначил задачи, которые необходимо решить для обеспечения устойчивого прогресса России, фактически озвучив свою предвыборную программу. Премьер и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия приветствует решение Путина о самовыдвижении на выборах 2018 года и окажет ему всю необходимую поддержку. Кроме того, в субботу, 23 декабря, прошли съезды КПРФ и партии «Гражданская инициатива», от которых были выдвинуты Павел Грудинин и Ксения Собчак. Ранее свои программы также огласили Владимир Жириновский, Григорий Явлинский и Борис Титов.

В Москве прошёл XVII съезд партии «Единая Россия», на котором выступили президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В ходе своего выступления глава государства обозначил задачи, которые необходимо решить для обеспечения устойчивого прогресса России.

Среди них борьба с бедностью, повышение уровня доходов россиян, стабильность пенсий, рост экономики, развитие бизнеса, изменения в системе здравоохранения и образования. Залогом реализации поставленных задач, как отметил Путин, является национальное согласие.

«Ориентиром для нас должны служить права и свободы граждан, долгосрочные интересы России и прочность нашей государственности. Только в условиях общенационального согласия мы можем добиться реализации намеченных планов», — считает президент.

По его словам, ничто так не подрывает стабильность, как «неправда, несправедливость, беззаконие, коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстранённость от нужд граждан, чванливость и высокомерие».

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Глава государства подчеркнул, что Россия не ищет конфронтации с кем бы то ни было, а сила страны направлена исключительно на защиту от внешних угроз.

«Мы продолжим открытую и честную внешнюю политику. Вместе с партнёрами будем укреплять Евразийский экономический союз, продвигать нашу инициативу по формированию нового, широкого интеграционного контура большого евразийского партнёрства», — сказал российский лидер.

Путин заявил о готовности России работать со всеми странами — и на Западе, и на Востоке, — при этом отметив, что Москва никогда не станет жертвовать безопасностью и национальными интересами российского народа.

Сейчас, по его словам, стране необходимо преодолеть тяжёлые последствия демографических провалов, сохранить, а в перспективе добиться роста численности населения. Именно на это направлены новые меры правительства по поддержке материнства и детства.

Для реализации этого вектора, отметил президент, необходимы изменения в здравоохранении, образовании и инфраструктуре.

Кроме того, Россия должна добиться долгосрочного устойчивого повышения реальных доходов граждан, увеличить пенсии и социальную поддержку. Путин подчеркнул нацеленность на продолжение работы по снижению бедности, масштаб которой «представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества» и «просто унижает людей».

«Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами», — добавил он.

В этом контексте Путин заявил о недопустимости действовать популистски и давать несбыточные обещания, как это было в начале 1990-х годов.

«Мы помним, когда под давлением обстоятельств парламент и правительство часто принимали абсолютно неисполнимые решения... По этому пути совершенно точно нельзя идти. Мы помним, к чему это привело. Это привело к тому, что в 2000 году за чертой бедности оказались свыше 40 миллионов человек, на тот период почти одна треть населения», — сказал президент.

Опираясь на рост экономики, надо таргетировать бедность, как это было с инфляцией, заметил Путин. По его словам, задачи должны ставиться на долгосрочную перспективу, в рамках этой цели нужно повышать темпы роста российской экономики.

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Президент добавил, что Россия должна не только прочно закрепиться в пятёрке крупнейших глобальных экономик, но и приблизиться к передовым странам по уровню ВВП на душу населения. А для этого необходимо добиться, чтобы рост экономики не только достиг мирового уровня, но и превысил его.

Российские компании, сказал глава государства, должны выходить на мировые рынки, становиться глобальными игроками, поэтому развитие среднего и малого бизнеса остается важнейшей политической, экономической и социальной задачей на предстоящие годы.

По его словам, Россия должна стать пространством подлинной экономической свободы для всех, кто ведёт своё дело. Это станет гарантией необратимости и устойчивости развития государства. Кроме того, президент отметил важность создания благоприятных условий для инвестиций.

Путин также поставил задачу добиться лучших в мире результатов по качеству образования.

«Российская школа должна быть в числе лучших в мире по качеству и широте обучения, а наши колледжи, техникумы, университеты — создавать ведущие стандарты в подготовке рабочих, инженеров, исследователей, специалистов нового технологического уклада», — сказал он.

В то же время Путин призвал не относиться к России «как к любимой бабушке», а делать её молодой и устремлённой в будущее.

«Россия — это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у неё ничего не болело, и на этом ограничиться. Совсем нет. Мы должны сделать Россию молодой, устремлённой вперед. И с каждым новым поколением она такой и становится», — заявил президент.

К участникам съезда также обратился премьер-министр РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, «Единая Россия» приветствует решение Владимира Путина о самовыдвижении на выборах в 2018 году, хотя была бы рада выдвинуть его кандидатуру.

«Единая Россия» была бы рада выдвинуть Владимира Путина как своего кандидата на высший государственный пост, тем более что «Единая Россия» уже это делала: выдвигала своего кандидата в президенты. Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста. И мы приветствуем его решение о самовыдвижении», — заявил глава правительства.

По словам главы правительства, «Единая Россия» окажет Путину всю необходимую поддержку. Он также рассказал, что поручил создать пул наблюдателей от партии на президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года.

Медведев добавил, что испытывает особую гордость за то, что жители Крыма впервые примут участие в президентских выборах.

«Впереди у нас самое ответственное время — выборы президента нашей страны. Они назначены на 18 марта — День возвращения Крыма и Севастополя в состав России. И я уверен, все мы испытываем особые чувства, потому что впервые за последние годы жители Крыма примут участие в выборах президента нашей страны», — сказал премьер.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов и исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Андрей Турчак

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

В субботу, 23 декабря, состоялся также съезд другой политической силы — Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). В ходе заседания коммунисты проголосовали за включение беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина в избирательный бюллетень для его выдвижения в президенты России. За его кандидатуру отдали свой голос 303 из 316 делегатов съезда КПРФ, 11 высказались против, два бюллетеня признаны недействительными.

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Лидер Компартии Геннадий Зюганов назвал удачной кандидатуру Грудинина, подчеркнув, что он олицетворяет ожидания граждан: «Это человек, который умеет работать, умеет слышать людей и выполнять свои обещания», — сказал он.

Сам Зюганов, как ожидается, возглавит Высший государственный совет народно-патриотических сил, который создаётся для проведения избирательной кампании и поддержки Грудинина на президентских выборах.

Оглашая на съезде партии основы предвыборной программы, Геннадий Зюганов сообщил, что коммунисты намерены восстановить экономический суверенитет России.

Программа КПРФ, по его словам, включает в себя контроль цен со стороны государства на основные продукты и товары первой необходимости, а также ограничение роста тарифов ЖКХ.

Председатель Компартии считает необходимым упростить процедуру импичмента президента и закрепить норму о том, что глава государства не может занимать этот пост более двух раз за всю жизнь.

Зюганов также считает, что в России должен появиться Высший государственный совет, а народу нужно вернуть право на референдумы по важнейшим общественным, политическим и социально-экономическим вопросам. Для преодоления кризиса, по его мнению, страна должна кардинально сменить курс.

Политик отметил, что КПРФ готова поставить богатства России, её природные, промышленные, финансовые ресурсы на службу всему народу.

«Для этого проведём национализацию ключевых отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Их возвращение под контроль государства принесёт казне триллион рублей ежегодно. Это позволит сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и разрушения», — уверен Зюганов.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов с директором «Совхоза имени Ленина» Павлом Грудининым

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Также в субботу в российской столице прошёл второй съезд партии «Гражданская инициатива». По результатам голосования на президентские выборы была выдвинута кандидатура Ксении Собчак. Съезд партии также утвердил свою предвыборную программу.

Собчак, в свою очередь, представила свою собственную программу под названием «123 трудных шага». Всего в документе представлено 123 пункта по внутренней, внешней и социальной политике, а также по экономике.

«Важнейшей проблемой нашей страны сегодня стала несменяемость власти, порождаемая ею коррупция и, как следствие, несправедливое распределение общественного блага, замедление технического и социального прогресса, международная изоляция, экономический кризис», — приводит РИА Новости отрывок из предисловия программы.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с RT назвал ошибочной выбранную Ксенией Собчак стратегию реализации предвыборной программы.

«Ошибка заключается в том, что, называя программу «123 трудных шага», Собчак делает её довольно неудобоваримой для избирателя. Закон пиара — делать всё простым. Например, «5 шагов к...» или «10 шагов к...», — заявил собеседник RT.

«Такие названия можно было бы интерпретировать как удачные. Но 123 шага слишком много, чтобы даже рядовой либеральный избиратель почувствовал, что ему интересно всё изучить и прочитать», — добавил он.

По словам эксперта, это является большой ошибкой «с точки зрения презентации названия предвыборной программы».

Ксения Собчак во время съезда партии «Гражданская инициатива»

© Ведяшкин Сергей/Агентство городских новостей «Москва»

Ранее на этой неделе прошли съезды ещё ряда партий, в ходе которых были представлены предвыборные программы и выдвинуты кандидаты в президенты, в частности Владимир Жириновский — от ЛДПР, Григорий Явлинский — от партии «Яблоко» и Борис Титов —от Партии роста.

Предвыборная программа лидера ЛДПР, который стал первым официально зарегистрированным кандидатом на выборах 2018 года, получила название «100 шагов: Пора сделать мощный рывок вперёд!». По словам политика, Россия нуждается в рывке во внешней политике, экономике, образовании и культуре. Именно этот «рывок» он и планирует совершить в случае победы на президентских выборах 2018 года.

В частности, Жириновский обещает избирателям сократить число депутатов Госдумы до 200 человек и упразднить Совет Федерации.

Также в программе упоминаются такие возможные инициативы, как отмена моратория на смертную казнь, установление минимальной заработной платы на уровне 20 тыс. руб. и даже конфискация автомобиля с высылкой на 300 км за «наглые выходки» на дороге.

В числе первых законов, которые Жириновский планирует реализовать в случае победы, называются инициатива о выдаче паспортов «всем русским» и закон о защите русского языка.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Президентская программа Григория Явлинского получила название «Дорога в будущее» и содержит пять основных задач, решение которых политик намерен инициировать в первые 100 дней президентства.

Явлинский предлагает «прекратить агрессивное противостояние и войну с Украиной», а также принять и выполнить план поэтапного вывода российских войск из Сирии.

Кроме того, он призывает «проявить политическую волю и реальную готовность» к нормализации дипломатических, экономических и военных отношений с США, ЕС и их союзниками, а также «твёрдо заявить о приверженности России политике мира и невмешательства во внутренние дела других стран».

Явлинский намерен принять ряд мер по оздоровлению политической и общественной жизни внутри страны, а также внести пакет законов для формирования экономической политики роста и развития.

В свою очередь, бизнес-омбудсмен Борис Титов, выдвинутый от Партии роста, идёт на выборы с программой экономических реформ «Стратегия роста», подготовленной Столыпинским клубом. Одна из главных целей программы заключается в создании 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2025 году.

Один из центральных тезисов программы Титова: «Работающий человек не должен быть бедным». При этом в партии выступают за перемены «без революций и катастроф». Его программа предусматривает создание штаба экономических реформ, снижение налогов и тарифов, а также обеспечение ипотеки по ставке 5%.

«Я не обещаю вам чудес и счастья для всех бесплатно. Я даю вам только одно обещание: мы вернём стране рост экономики, который обеспечит гражданам рост доходов, достойную жизнь и уверенность в будущем», — говорится в программе Титова.