Комиссия Совфеда при неисполнении Google российских законов 13 сентября обсудит ответные меры

Глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что комиссия обсудит 13 сентября возможные ответные меры в случае неисполнения компанией Google либо иной иностранной структурой избирательного законодательства России.

«Уполномочен заявить, что 13 сентября комиссия СФ вернётся к данной теме и примет соответствующее официальное решение в случае неисполнения Google либо иной иностранной структурой требований российского закона», — приводит РИА Новости слова Климова.

Он также призвал иностранных граждан и компании строго соблюдать российские законы, включая избирательное законодательство.

Ранее прокуратура направила в Google предостережение о недопустимости вмешательства в российские выборы. Претензии к компании также высказали ЦИК, ФАС и Роскомнадзор.