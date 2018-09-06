Комиссия Совфеда при неисполнении Google российских законов 13 сентября обсудит ответные меры

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Глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что комиссия обсудит 13 сентября возможные ответные меры в случае неисполнения компанией Google либо иной иностранной структурой избирательного законодательства России.
Комиссия Совфеда при неисполнении Google российских законов 13 сентября обсудит ответные меры
  • Reuters

«Уполномочен заявить, что 13 сентября комиссия СФ вернётся к данной теме и примет соответствующее официальное решение в случае неисполнения Google либо иной иностранной структурой требований российского закона», — приводит РИА Новости слова Климова.

Он также призвал иностранных граждан и компании строго соблюдать российские законы, включая избирательное законодательство.

Ранее прокуратура направила в Google предостережение о недопустимости вмешательства в российские выборы. Претензии к компании также высказали ЦИК, ФАС и Роскомнадзор.

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