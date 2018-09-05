В Кремле призвали не воспринимать претензии к Google как чрезвычайную ситуацию

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Претензии ряда ведомств к компании Google не стоит воспринимать как чрезвычайную ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле призвали не воспринимать претензии к Google как чрезвычайную ситуацию
  • Reuters

По его словам, это обычная работа по мониторингу СМИ на предмет соответствия действующему законодательству.

«Поэтому я не думаю, что здесь можно игнорировать, конечно, такие проявления, но и нельзя как-то относиться к этому, как к какой-то чрезвычайной ситуации», — сказал Песков.

Ранее прокуратура направила в Google предостережение о недопустимости вмешательства в российские выборы. Претензии к компании также высказали ЦИК, ФАС и Роскомнадзор.

Как сообщалось, компания Google намерена раскрыть информацию о покупателях политической рекламы. В сети будут публиковаться данные рекламодателей, потративших на объявления более $500. Руководство объясняет новое правило стремлением к транспарентности, однако эксперты усматривают в этом попытку избежать конфликта с федеральными властями.

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