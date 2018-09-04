Прокуратура предупредила Google о недопустимости вмешательства в выборы в России

Прокуратура направила в компанию Google предостережение о недопустимости вмешательства в российские выборы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Генпрокуратуры России Алексея Жафярова.

Он отметил, что данное предостережение не требует реакции со стороны Google.

«Но это достаточно серьёзная мера, за которой уже следует привлечение к установленной законом ответственности», — пояснил Жафяров.

Сообщается, что претензии к Google высказали также ЦИК и Роскомнадзор.

В частности, Роскомнадзор предупредил компанию о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории России. Кроме того, уточняется, что ЦИК направил в Google письмо об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов.